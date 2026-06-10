Regjeringen følger Tåsenhjemmet i Oslo: Nye ordninger for å løse helse- og omsorgsarbeidsmangelen

Helsepersonell bruker i dag kostbar tid på oppgaver som ikke handler om helse. Nå vil regjeringen følge i fotsporene til Tåsenhjemmet i Oslo. Helseminister Jan Christian Vestre besøker beboer Inger Karin Johansen ved Tåsenhjemmet for å se storsatsingen på nært hold. Ved Tåsenhjemmet i Oslo har de imidlertid rigget seg annerledes til. Her får sykepleiere og helsefagarbeidere konsentrere seg om pleie og behandling – mens ansatte uten helsefaglig utdanning tar seg av alt det andre. De ansatte i 'facilityavdelingen' frigjør tid for helsepersonellet ved sykehjemmet, men ledes selv av en noen med hotellfaglig bakgrunn. Byrådet i Oslo er fornøyde med den nye satsingen på Tåsen og mener ordningen kan bidra til å løse flere av utfordringene med bemanningen i sektoren. Storfornøyd er også helsebyråd i Oslo, Saliba Korkunc (H), som mener den nye ordningen ved Tåsenhjemmet kan bidra til å løse ansattmangelen i helse- og omsorgssektoren. Også beboer Inger Karin Johansen er fornøyd med helse- og omsorgstilbudet ved Tåsenhjemmet. Hun har bodd der i halvannet år. Ordningen ved Tåsenhjemmet inspirer tiltak i regjeringens nye helsepersonellplan. Helseministeren Jan Christian Vestre (Ap) spår at hvis alle gjør som Tåsenhjemmet, kan det bidra til at mangelen på helsepersonell reduseres med så mye som 2500 årsverk frem til 2040. Blant tiltakene i helsepersonellplanen ligger det også en invitasjon til partene i helsesektoren, til et såkalt 'heltidsløft': 'bare 40 prosent av helsefagarbeiderne har heltidsstilling. Om lag 60 prosent av sykepleierne i kommunale omsorgstjenester har fulltidsstilling og vi har regnet på at hvis vi klarer å få opp stillingsandelen med ti prosent, vil de kunne bidra til at vi har 22000 flere årsverk frem til 2040

Helsepersonell bruker i dag kostbar tid på oppgaver som ikke handler om helse. Nå vil regjeringen følge i fotsporene til Tåsenhjemmet i Oslo. Helseminister Jan Christian Vestre besøker beboer Inger Karin Johansen ved Tåsenhjemmet for å se storsatsingen på nært hold.

Ved Tåsenhjemmet i Oslo har de imidlertid rigget seg annerledes til. Her får sykepleiere og helsefagarbeidere konsentrere seg om pleie og behandling – mens ansatte uten helsefaglig utdanning tar seg av alt det andre. De ansatte i 'facilityavdelingen' frigjør tid for helsepersonellet ved sykehjemmet, men ledes selv av en noen med hotellfaglig bakgrunn. Byrådet i Oslo er fornøyde med den nye satsingen på Tåsen og mener ordningen kan bidra til å løse flere av utfordringene med bemanningen i sektoren.

Storfornøyd er også helsebyråd i Oslo, Saliba Korkunc (H), som mener den nye ordningen ved Tåsenhjemmet kan bidra til å løse ansattmangelen i helse- og omsorgssektoren. Også beboer Inger Karin Johansen er fornøyd med helse- og omsorgstilbudet ved Tåsenhjemmet. Hun har bodd der i halvannet år. Ordningen ved Tåsenhjemmet inspirer tiltak i regjeringens nye helsepersonellplan.

Helseministeren Jan Christian Vestre (Ap) spår at hvis alle gjør som Tåsenhjemmet, kan det bidra til at mangelen på helsepersonell reduseres med så mye som 2500 årsverk frem til 2040. Blant tiltakene i helsepersonellplanen ligger det også en invitasjon til partene i helsesektoren, til et såkalt 'heltidsløft': 'bare 40 prosent av helsefagarbeiderne har heltidsstilling.

Om lag 60 prosent av sykepleierne i kommunale omsorgstjenester har fulltidsstilling og vi har regnet på at hvis vi klarer å få opp stillingsandelen med ti prosent, vil de kunne bidra til at vi har 22000 flere årsverk frem til 204





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