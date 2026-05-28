Regjeringen fjerner tvungen aldersgrense på sosiale medier - nå kun en anbefaling

Opprinnelig forslag om gebyr for tech-selskaper uten aldersverifisering er fjernet etter EØS-rettslige vurderinger. Nå blir det en anbefaling uten sanksjoner.

Regjeringens opprinnelige forslag om å pålegge tech-selskaper å innføre aldersgrenser for sosiale medier i Norge har blitt vesentlig svekket. I fjor lanserte regjeringen et lovforslag som ville gitt myndighetene mulighet til å ilegge gebyrer til selskaper som ikke etablerte en fungerende aldersverifisering for norske brukere.

Målet var å beskytte barn og unge i en digital hverdag preget av stadig større risiko. Forslaget ble møtt med jubel fra flere hold, men også med skarp kritikk fra eksperter på EØS-rett. Professor Stian Øby Johansen ved Universitetet i Oslo mente at et slikt pålegg var både folkerettslig tvilsomt og i strid med EØS-avtalen. Han oppfordret til å kaste forslaget i søpla.

Nå har regjeringen snudd. I et brev til EFTAs overvåkingsorgan ESA erkjenner de at opprinnelig forslag var i konflikt med EØS-retten. Derfor har de endret lovteksten slik at plikten til å innføre alderskontroll ikke lenger rettes mot tjenesteleverandørene. I stedet blir det en ren anbefaling uten noen form for sanksjonsmuligheter for norske myndigheter.

Dette innebærer at tech-gigantene står fritt til å velge om de vil implementere aldersgrenser eller ikke. Barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap) forsvarer endringen og sier at lovforslaget fortsatt er en viktig del av regjeringens arbeid for barns digitale trygghet. Hun påpeker at forslaget nå sendes på EØS-høring, og at man vil jobbe videre med tiltak innenfor EØS-avtalens rammer. Samtidig har regjeringen lansert en ny vri: Aldersgrensen skal ikke gjelde alle sosiale medier, kun de som blir vurdert som skadelige.

Hva som kvalifiserer som skadelig, skal avgjøres av tilsynsmyndighetene. Dette åpner for et skjønn som kan bli vanskelig å praktisere, og som kan føre til uklare grenser og rettslige utfordringer. Flere eksperter stiller seg spørrende til den nye tilnærmingen. De mener at en anbefaling uten sanksjoner er for svakt til å ha noen reell effekt.

Uten press fra myndighetene vil tech-selskapene trolig prioritere andre markeder der reglene er strengere. Samtidig reiser spørsmålet om hva som er skadelig innhold nye problemstillinger. Hvem skal definere skadelighet, og hvordan skal det håndheves? Kritikerne frykter at dette kan bli en papirtiger.

De peker også på at EØS-retten setter snevre grenser for hva Norge kan gjøre alene, og at en felles europeisk løsning kan være mer effektiv. Inntil videre må norske barn og foreldre fortsatt stole på tech-selskapenes egen vilje til å beskytte de yngste brukerne. Dette er en situasjon som mange mener er uholdbar.

Regjeringen lover å følge saken tett, men foreløpig ser det ut til at aldersgrensen for sosiale medier i Norge er redusert til en symbolsk handling uten reelle konsekvenser for selskapene





