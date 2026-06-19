Regjeringen foreslår handelsforbud mot israelske bosetninger i Palestina

Regjeringen foreslår å gjøre handel med israelske bosetninger i Palestina ulovlig. Dette kommer som et svar på den ulovlige bosettingen og den voldelige aktiviteten som går på Vestbredden. Utenriksminister Espen Barth Eide har uttalt at de israelske bosetningene i Palestina strider mot folkeretten og bidrar til fordrivelse, ekstrem vold og en utvikling som gjør en fredelig løsning umulig. Regjeringen sender nå et bindende forslag på høring som gjør det klart at norske borgere og selskaper ikke skal tjene på eller støtte aktiviteter som bidrar til å opprettholde Israels ulovlige bosetningsvirksomhet i Palestina.

Regjeringen foreslår å gjøre import og eksport av varer fra israelske bosetninger i Palestina ulovlig. Dette kommer som et svar på den ulovlige bosettingen og den voldelige aktiviteten som går på Vestbredden.

Utenriksminister Espen Barth Eide har uttalt at de israelske bosetningene i Palestina strider mot folkeretten og bidrar til fordrivelse, ekstrem vold og en utvikling som gjør en fredelig løsning umulig. Regjeringen sender nå et bindende forslag på høring som gjør det klart at norske borgere og selskaper ikke skal tjene på eller støtte aktiviteter som bidrar til å opprettholde Israels ulovlige bosetningsvirksomhet i Palestina.

Det foreslåtte lovforslaget innebærer et forbud mot å eksportere varer til og importere varer fra de israelske bosetningene i Palestina. Det foreslås også forbud mot å kjøpe fast eiendom i bosetningene, mot å levere tjenester knyttet til bygging, renovering, kjøp eller salg av eiendom der, og mot å kjøpe næringsvirksomhet som har hovedsete og produksjon i bosetningene. Legitime palestinske aktiviteter og humanitær bistand skal skjermes. Overtredelser av loven vil være straffbare.

Norge og flere andre land vedtok i forrige uke å innføre sanksjoner og tiltak mot voldelige bosettere på Vestbredden. Bosetningene og de alvorlige overgrepene fra voldelige bosettere gjør situasjonen på Vestbredden mer og mer uholdbar. Sivile blir drept, økonomien strupes og lokalsamfunn raseres. Dette må ta slutt, sier Eide





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Israelske Bosetninger Palestina Folkerett Vold Handel Sanksjoner

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