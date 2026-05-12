Regjeringen foreslår null kroner for building Stad skipstunnel

Regjeringen foreslår å sette spikeren i kista for byggingen av Stad skipstunnel da de i dag legger fram revidert nasjonalbudsjett. Dette er en omstridt sak og hovedargumentet til regjeringen er at prisen har eksplodert.

STADLANDET: Nok en gang foreslår regjeringen å sette spikeren i kista for den omstridde skipstunnelen når de i dag legger fram revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen har satt nøyaktig null kroner til å fortsette med byggingen av Stad skipstunnel i det reviderte nasjonalbudsjettet som blir lagt fram i dag.

Hovedargumentet til regjeringen er at prisen har eksplodert. Den vedtatte ramme fra 2021 var på omtrent 4,1 milliarder kroner. Det nyeste overslaget fra Kystverket, levert i mars 2026, ligger på rundt 8,6 milliarder kroner. I motsetning til dette lovar han vestlendingene penger til rassikring, vedlikehold og andre samferdselsprosjekter.

Etter flere tiår med utgravinger og forsinkelser har Stad skipstunnel forvandla seg fra å være et konkret samferdselsprosjekt til å bli et potent symbol på den politiske klyfta mellom sentrum og periferi. For tilhengerne er han et monument over nasjonal vilje, ingeniørkunst og en nødvendig oppreising for en kyst befolkning som føler seg glemt av Oslo. Det ville vært utrolig om dette prosjektet skulle bli stående i en tid med harde prioriteringer





