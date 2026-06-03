Regjeringen gir opp kampen for å beskytte barn og ungdom mot teknologigigantene

Regjeringen hadde bestemt seg for å beskytte de unge mot skadevirkningene av sosiale medier. Men resultatet ble uventet. Lovforslaget er blitt fullstendig tannløst og regjeringen skylder på EØS.

Regjeringen hadde bestemt seg for å beskytte de unge mot skadevirkningene av sosiale medier . Men resultatet ble uventet. Lovforslaget er blitt fullstendig tannløst og regjeringen skylder på EØS .

Det negative resultatet er alvorlig for hele samfunnet, særlig for barn og ungdom. Regjeringen sendte ut på høring et forslag til ny lov om aldersgrense for bruk av sosiale medier. Med loven i hånd skulle regjeringen ta et kraftfullt oppgjør med teknologiselskapene. Men det ble ikke noe av. Regjeringen mente at selskapene skulle pålegges å følge aldersgrensen og at de som ikke gjorde det skulle betale overtredelsesgebyr og tvangsmulkt.

Men nå er det hele blitt forandret. Aldersgrensen er flyttet til 16 år, men det viktigste er at hele lovforslaget er blitt betydelig barbert. Borte er kravet om at teknologiselskapene pålegges å følge aldersgrensen, og borte er varselet om overtredelsesgebyr og tvangsmulkt. I stedet er det nå krav om at foreldrene skal være ansvarlige for at barna ikke bruker skadelige sosiale medier før de fyller 16 år.

Det er vanskelig å forstå hvorfor regjeringen har gitt opp kampen for å beskytte barn og ungdom mot teknologigigantene





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Sosiale Medier Barn Og Ungdom Teknologigigantene EØS Regjeringen

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