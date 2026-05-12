Regjeringen øker bevilgningen til veiene med 603,3 millioner kroner

Regjeringen legger fram revidert statsbudsjett med en økning i bevilgningen til veiene med 603,3 millioner kroner. Dette er en del av satsingen på at veiene skal holde god standard og bidra til bedre konkurransekraft for næringslivet, bedre reisehverdag for folk og bedre militær mobilitet.

Tirsdag legger regjeringen fram revidert statsbudsjett, og der lover de mer penger til veiene. Totalt settes det av 603,3 millioner kroner til drift og vedlikehold av riksveier.

Bevilgningen vil dermed øke til 12 milliarder kroner i 2026. Mer vedlikehold av veiene våre gir en bedre og tryggere reisehverdag for folk, og konkurransekraft for næringslivet. Vi får mer klimarobuste veier, noe som også er viktig for militær mobilitet. Derfor fortsetter Arbeiderparti-regjeringen satsingen på at veiene vi har holder god standard, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Drift og vedlikehold sin del av bevilgningen til veiformål har økt fra 18 prosent i 2020, til 24 prosent i 2026. Tunneler og rasteplasser Regjeringen opplyser at de følger opp Nasjonal transportplan ved å prioritere mer penger til drift og vedlikehold av riksveiene. Gode og pålitelige veier er avgjørende for militær mobilitet og nasjonal beredskap, samtidig som de sikrer effektiv transport og bedre konkurransekraft for næringslivet.

Denne satsingen reduserer sårbarhet, gir bedre fremkommelighet og bidrar til verdiskaping i hele landet, påpeker ministeren. Det vises til at det særlig er behov for tiltak i tunneler, utbedring av veidekke, tiltak på strekninger som er viktige for militær mobilitet, og oppgradering av rasteplasser og servicebygg





