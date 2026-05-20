Regjeringen øker grunnbeløpet og alderspensjonene i folketrygden

Arbeiderparti-regjeringen velger å øke grunnbeløpet i folketrygden med 4,91 prosent fra 1. mai 2026 for å sikre økonomisk trygghet for pensjonister og trygdede. Dette førte til en økning på 6 389 kroner, som svarer til en økning på 4,92 prosent for gjennomsnittlig grunnbeløp. Både alderspensjon under utbetaling og uføretrygdگیرد en økning på 4,69 prosent fra 1. mai.

Fra 1. mai øker regjeringen grunnbeløpet i folketrygden med 4,91 prosent til 136 549 kroner og alderspensjoner under utbetaling med 4,69 prosent. Med en forventet prisvekst på 3,5 prosent gir det både pensjonister og trygdede økt kjøpekraft i 2026.

Fv. Leder av Pensjonistforbundet Jan Davidsen og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet – Årets trygdeoppgjør gir landets om lag 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. I en urolig tid er det viktig for Arbeiderparti-regjeringen å sikre økonomisk trygghet for pensjonister og trygdede, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.

Det er fastsatt i lov og forskrift hvordan grunnbeløpet og pensjoner skal reguleres. Stortinget vedtok nye regler for regulering av alderspensjon under utbetaling i 2022, og trygdeoppgjøret er gjennomført i tråd med Stortingets vedtak





Regjeringen / 🏆 15. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Folketrygden Grunnbeløpet Alderpensjon Trygdebeting Økonomisk Trygghet Arbeiderparti-Regjering Jan Davidsen Kjersti Stenseng Trygdeoppgjør

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sykkelforbundet kritiserer Vegvesenet – vil ha ny vurdering av Styrkeprøven-avlysningNorges Cykleforbund har sendt et formelt brev til Statens vegvesen der forbundet retter skarp kritikk mot avslaget på Styrkeprøven 2026.

Read more »

Sykkelforbundet kritiserer Vegvesenet – vil ha ny vurdering av Styrkeprøven-avlysningNorges Cykleforbund har sendt et formelt brev til Statens vegvesen der forbundet retter skarp kritikk mot avslaget på Styrkeprøven 2026.

Read more »

Angrepet spiser all kapasitet: – Dette er en ekstremt intensiv situasjonLørenskog oppdaget i helgen at angripere var inne i kommunens IT-systemer. Nå jobbes det på spreng i kulissene.

Read more »

Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 6389 kronerThe Norwegian government increases the basic amount in the pension system by 6389 Norwegian Krone, from 130.160 to 136.549 Norwegian Krone. This increase amounts to 4.91%.

Read more »