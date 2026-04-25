Regjeringen øker prisene på regionale flyruter – Sp kritiserer

Regjeringen varsler prisøkning på 20 prosent på statsstøttede flyruter i Sør-Norge fra 2027, noe Senterpartiet kritiserer kraftig. Tiltaket begrunnes med økte kostnader for flydrivstoff.

Regjeringen har kunngjort en ny konkurranse for driften av regionale flyruter i Sør-Norge fra høsten 2027. Dette innebærer en videreføring av de statsstøtte de flyrutene, kjent som FOT-ruter (forpliktelser til offentlig tjenesteytelse), som er avgjørende for forbindelsen mellom mindre steder og resten av landet.

Rutene omfatter destinasjoner som Stord, Røros, Florø, Førde, Sogndal, Sandane og Ørsta-Volda. Mens regjeringen presenterer dette som en positiv utvikling for regionale lufthavner, har Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, uttrykt sterk kritikk. Han reagerer på at prisene skal økes med 20 prosent og at kravene til setekapasitet skal reduseres, og beskriver dette som en litenlig handling fra regjeringens side.

Vedum argumenterer for at Senterpartiet er villig til å investere mer penger for å holde prisene nede, og understreker viktigheten av disse flyrutene som en lokal versjon av togtilbudet, spesielt for næringslivet, studenter og befolkningen i Vestland. De siste årene har bevilgningene til FOT-rutene økt betydelig, fra 962 millioner kroner i 2023 til 2,5 milliarder kroner i 2026. Denne økningen skyldes i stor grad halveringen av maksprisen på rutene.

Nå vil regjeringen justere prisene opp igjen med 20 prosent, med begrunnelse i den kraftige prisøkningen på flydrivstoff og et ønske om å begrense ytterligere økninger i statsstøtten. Samtidig vil regjeringen lempe på kravene til setekapasitet, basert på nye etterspørselsprognoser. Samferdselsdepartementet forsikrer at tilbudet til reisende skal være godt og forutsigbart, samtidig som kravene til tilbudet tilpasses endringer i etterspørsel og statens økonomiske situasjon.

Vedum kritiserer regjeringens beslutning om å øke prisene, spesielt med tanke på at man samtidig har redusert prisene på månedskort i kollektivtransporten for å gjøre reising billigere for folk. Han påpeker at FOT-rutene er essensielle for steder som ikke har tilgang til tog, trikk eller T-bane. Han fremhever at flyrutene har blitt mer populære etter priskuttet, og at de er et viktig transporttilbud for distriktene. Regjeringen forsvarer justeringene som nødvendige for å sikre en bærekraftig ordning over tid.

De understreker at hele rutetilbudet i Sør-Norge vil bli videreført, og at dette er viktig for både folk og næringsliv i distriktene. Justeringen i prisene er ment å kompensere for økte kostnader, spesielt knyttet til flydrivstoff. Departementet argumenterer også for at justeringer i kapasiteten handler om å tilpasse tilbudet bedre til faktisk etterspørsel, og unngå å betale for tomme seter. Tidligere har billettene på FOT-rutene blitt halvert, noe som har ført til økt etterspørsel og dermed høyere statlige utgifter.

Departementet vil ikke opplyse om kostnadene ved å opprettholde dagens priser, da dette kan påvirke konkurransen som pågår. FOT-rutene er et viktig tiltak for å sikre transporttilbudet i områder der det ikke er kommersielt lønnsomt å drive flyruter, og kontraktene i Sør-Norge løper til 31. oktober 2027. Det finnes også FOT-ruter i Nord-Norge, men disse er ikke inkludert i den nåværende konkurransen





