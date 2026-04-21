Regjeringen øker satsingen på praktisk utstyr i skolen til 191 millioner kroner

Regjeringen utvider ordningen med øremerkede midler til praktisk utstyr i grunnskolen og inkluderer nå også 1. til 4. trinn. Totalsummen er økt til 191 millioner kroner for å fremme mer lek og mestring i skolehverdagen.

Regjeringen satser nå tungt på en mer praktisk skolehverdag for elever over hele landet. For tredje år på rad bevilges det øremerkede midler til utstyr i grunnskolen, men årets satsing markerer et historisk skifte i omfang og målgruppe. Potten har blitt økt fra 160 til 191 millioner kroner, en betydelig satsing som skal sikre at skolen blir en arena for både læring og mestring gjennom praktiske aktiviteter.

Den største nyheten i år er utvidelsen av ordningen: Mens midlene tidligere var forbeholdt elever fra 5. til 10. trinn, får nå også de yngste elevene fra 1. til 4. trinn glede av tilskuddet. Dette er et strategisk grep for å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir mykere og mer preget av lek og fysisk aktivitet.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) er tydelig på at dette er en nødvendig utvikling for norsk skole. I en fersk uttalelse understreker hun at skolehverdagen må bli mer variert for å imøtekomme barnas naturlige behov for bevegelse. For de minste barna handler det om mer enn bare tavleundervisning; det handler om å legge til rette for mestringsfølelse og trygghet gjennom lek og praktiske oppgaver. Regjeringen har et uttalt mål om at barna skal lære seg grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning, men at dette skal skje i kombinasjon med en aktiv hverdag der barna får knytte gode bånd til lærerne sine i trygge rammer.

Lokalt i Innherred mottas nyheten med stor entusiasme, særlig etter at man tidligere har sett utfordringer knyttet til søknadsprosessen. Stortingsrepresentant Vebjørn Gorseth (Ap) forklarer at tildelingene skjer basert på elevtall for kommuner som sender inn en søknad. I år får Steinkjer 826 000 kroner, Levanger får 750 000 kroner, Verdal får 547 000 kroner, mens Inderøy mottar 258 000 kroner.

Gorseth legger ikke skjul på at det er en lettelse å se at kommunene er på plass i år, og han påpeker at søknadsprosessen i seg selv er svært enkel for å sikre at midlene faktisk når fram til klasserommene der behovet er størst. Han understreker at tilbakemeldingene fra lærerne er entydige: Skal man kunne drive med praktiske fag som sløyd eller kunst og håndverk, må man ha tilgang på utstyr som faktisk fungerer. Uten nødvendig utstyr blir ambisjonene om en mer praktisk skole kun en teoretisk øvelse.

Regjeringen viser derfor til at denne utstyrspotten bare er en del av en større satsing, som også inkluderer egne midler til fysiske lærebøker og en rentekompensasjonsordning for oppgradering av skolebygg og inventar. Dette er et omfattende løft som skal sikre at norsk skole ruster seg for fremtiden ved å kombinere faglig fordypning med praktisk utfoldelse, slik at alle elever uavhengig av bosted får like muligheter til å lykkes gjennom mestring og aktiv deltakelse i undervisningen hver eneste dag





