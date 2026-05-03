Regjeringen kritiseres for strømkrise i Nord-Norge: Frp krever handling

Frp advarer om alvorlige konsekvenser for Nord-Norge etter at regjeringen har stoppet nye reservasjoner av strøm til industriprosjekter. Partiet krever løsninger for å sikre tilstrekkelig kraft i regionen og advarer om geopolitiske risikoer.

Regjeringen står nå overfor en alvorlig utfordring i Nord-Norge , hvor mangel på strømkapasitet har ført til en fullstendig stans i nye reservasjoner av strøm til industriprosjekter nord for Svartisen.

Dette har utløst kraftig kritikk fra både næringslivet og politiske motstandere, som frykter at beslutningen kan ha alvorlige konsekvenser for regionens økonomi og forsvarsstrategi. Frps energipolitiske talsperson, Kristoffer Sivertsen, har karakterisert situasjonen som en tikkende bombe for hele landet, og anklager regjeringen for å mørklegge Nord-Norge ved å nekte næringslivet og industrien tilgang til nødvendig strøm.

På partiets landsmøte denne helgen har Frp Nordland vedtatt en resolusjon som krever at partiets stortingsgruppe ber energiministeren om å redegjøre for saken i Stortinget. Resolusjonen understreker også behovet for å finne løsninger som kan sikre tilstrekkelig kraft i nord. Dagfinn Henrik Olsen, Frps stortingsrepresentant fra Nordland, advarer om at mangel på næringsliv og arbeidsplasser i regionen vil føre til at folk flytter, noe som igjen kan svekke Norges nordområdepolitikk og geopolitiske stilling.

Uten et sterkt næringsliv blir det vanskeligere å begrunne og forsvare militær tilstedeværelse i området, sier Olsen. Frp har foreslått flere løsninger for å håndtere krisen. På kort sikt ønsker partiet å redusere reservekapasitetskravet i nettet, kjent som N-1-prinsippet, slik at mer nettkapasitet kan brukes. De vil også at Statnett skal benytte seg av tilknytning med vilkår, der kraftkrevende aktører som datasentre kan kobles ut i perioder med høy belastning.

På lengre sikt krever Frp en statlig planprosess for nettutbygging og at regjeringen sikrer videre drift av gasskraftverket på Melkøya, samt åpner for nye gasskraftverk i nord. Sivertsen understreker at folk i Nord-Norge er forbanna og at næringslivet koker, og at regjeringen ikke kan fortsette å ignorere problemet. Situasjonen er nå så alvorlig at det kreves umiddelbare handlinger for å unngå langvarige konsekvenser for regionen og landet som helhet





