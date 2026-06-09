Regjeringen lanserer ny lærlingestrategi for å styrke statens egen kompetanseberedskap

Regjeringen har lansert en ny strategi for å øke antall lærlinger i statlige virksomheter. Målet er å styrke statens kompetanseberedskap og sikre at vi har nok fagarbeidere for å møte fremtidige samfunnsbehov.

Regjeringen satser på å sikre at alle som ønsker å bli fagarbeider får muligheten til det, men for å nå dette mådet økes antall læreplasser.

Staten skal gå foran i denne innsatsen, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap). Hun lanserte nylig en ny lærlingestrategi hos Lånekassen, som i dag allerede har flere lærlinger ansatt. Fagarbeidernes kompetanse er avgjørende for å opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn også i fremtiden. Ifølge Statistisk sentralbyrå ber Norge ifølge prognoser mangle 85 000 fagarbeidere innen år 2035.

Samtidig blir hvert år rundt 6000 personer som søker læreplass ikke tilbudt en plass. Dette skaper et betydelig kompetansegap som må fylles. Den nye lærlingestrategien har som hovedmål at statlige virksomheter skal ta inn flere lærlinger. Statlige virksomheter spiller en viktig rolle i det generelle lærlingearbeidet i Norge, ogstrategien skal forankres virkeliggjøres hos virksomhetens ledelse.

En sentral del av strategien er å sikre mangfold og inkludering i rekrutteringen til læreplasser, slik at bredder av unge får sjans. Statsråd Tung understreker at staten er avhengig av fagarbeidere innen et bredt spekter av yrker, inkludert IKT, byggdrift, sikkerhet, arkiv, service, logistikk og tekniske fag. Hvis staten ikke bidrar til å utdanne disse gruppene, vil sårbarheten i framtidig kompetanseforsyning øke betydelig.

Dette handler ikke bare om å dekke dagens behov, men også om å ruste samfunnet til møte fremtidige krav. Samarbeidsorganet for statlige virksomheter (OK stat) dekker det statlige tariffområdet og skal støtte statlige virksomheter i å rekruttere og følge opp lærlinger. Ifølge Kari Barlaup Vahabzadeh, seksjonssjef i OK stat hos Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), bør lærlingestrategien sees som en investering i statens egen kompetanseberedskap. Den bør integreres i virksomhetens helhetlige HR-strategi, kompetansestrategi, rekrutteringsstrategi og risikostyring.

Dette indikerer at arbeidet med lærlinge skal være en integrert del av den langsiktige planleggingen i hver statlig enhet, ikke en ad hoc-aktivitets





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