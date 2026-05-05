Regjeringen lyser ut 70 nye leteområder på sokkelen

Regjeringen utlyser 70 nye leteområder i TFO-runden for å sikre energiforsyning og skape verdier. Utlysningen omfatter områder i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen.

Regjeringen fortsetter satsingen på petroleumsvirksomhet og har nå kunngjort utlysningen av 70 nye leteområder i den årlige TFO -runden (Tildelingsordningen i forhåndsdefinerte områder). Dette skjer i en tid hvor energisikkerhet og økonomisk stabilitet er høyt prioritert, både nasjonalt og i Europa.

Utlysningen omfatter 38 blokker i Barentshavet, 10 blokker i Norskehavet og 22 blokker i Nordsjøen, og gir olje- og gasselskaper muligheten til å utforske relativt modne områder av sokkelen. Statsminister Jonas Gahr Støre understreker at olje- og gassindustrien er en hjørnestein i norsk økonomi og en viktig bidragsyter til Europas energiforsyning. Han fremhever at utlysningen av nye leteområder vil bidra til å videreutvikle petroleumssektoren, skape verdier, sikre arbeidsplasser og opprettholde velferdsstaten.

Energiminister Terje Aasland legger til at årlige konsesjonsrunder og stabile rammebetingelser er essensielle for å nå målene i petroleumspolitikken. Selskapene som tildeles områder i TFO-runden, vil kunne dra nytte av nærheten til eksisterende felt, noe som ofte fører til raskere utbygging og kortere nedbetalingstid for prosjektene. Dette gjør investeringene i disse områdene særlig attraktive.

Utlysningen av de 70 nye leteområdene kommer i kjølvannet av en periode med økt fokus på energisikkerhet, spesielt etter geopolitiske hendelser som har påvirket energimarkedene i Europa. Regjeringen argumenterer for at norsk olje og gass er viktig for å sikre stabil energiforsyning til Europa, samtidig som man investerer i omstillingen til en mer bærekraftig energifremtid. Det er imidlertid også betydelig debatt rundt petroleumspolitikken i Norge, med miljøorganisasjoner og opposisjonspartier som argumenterer for en raskere utfasing av olje- og gassproduksjonen.

Regjeringens beslutning om å fortsette utlysningen av leteområder er derfor kontroversiell og møter motstand fra flere hold. Kritikere peker på klimaendringene og behovet for å redusere utslippene som hovedargumenter mot videre oljeleting. Samtidig understreker regjeringen at Norge har strenge miljøkrav til petroleumsvirksomheten og at man jobber kontinuerlig med å redusere utslippene fra sektoren. Utlysningen av TFO-områdene er en del av en bredere strategi for å sikre energiforsyningen og opprettholde økonomisk vekst, samtidig som man tar hensyn til miljømessige hensyn.

Parallelt med TFO-runden har Stortinget tidligere vedtatt å lyse ut helt nye, umodne områder gjennom den 26. ordinære konsesjonsrunden. Denne runden ble imidlertid utsatt på initiativ fra SV i forrige stortingsperiode, og regjeringen har nå signalisert at den ikke vil bli gjennomført i 2026, slik Stortinget opprinnelig ønsket. Årsaken til utsettelsen er ikke fullt ut forklart, men det antas at det skyldes en kombinasjon av politiske vurderinger og usikkerhet knyttet til fremtidig energibehov og klimaendringer.

Utsettelsen av den 26. konsesjonsrunden har skapt reaksjoner i industrien, som hadde forventet at nye områder ville bli åpnet for leting. Regjeringen har imidlertid forsikret om at man fortsatt vil vurdere muligheten for å lyse ut nye områder i fremtiden, men at tidspunktet vil avhenge av en grundig vurdering av alle relevante faktorer. Fokuset fremover vil ligge på å optimalisere utnyttelsen av eksisterende felt og å utvikle nye teknologier som kan redusere utslippene fra petroleumsvirksomheten.

Den nåværende utlysningen av 70 nye leteområder i TFO-runden representerer derfor en viktig del av regjeringens strategi for å sikre energiforsyningen og opprettholde en sterk petroleumssektor i årene som kommer





