Regjeringen må handle: Norsk treforedling står på spill

LO-leder og Sp-leder advarer om at norsk treforedling står i fare for å bryte sammen hvis regjeringen ikke gir utslippstillatelse til Viken Skogs nye fabrikk. De kritiserer at norsk treforedling blir hindret av EUs vanndirektiv, mens svensk industri får drive uten problemer. Det kan føre til at Norge blir en ren råvareeksportør og mister arbeidsplasser.

Tålmodigheten er slutt. Regjeringen må handle, sier Vistnes til VG. Vi møter de to ved Viken Skogs anlegg i Treklyngen industripark i Follum, hvor den ærverdige papirfabrikken Follum lå.

De vil bygge en ny fabrikk på tomten: Det er elleve milliarder trær i Norge og mange må felles, men i stedet for at de blir foredlet og omgjort til papp, papir og andre produkter, blir tømmeret sendt med trailere til Sverige. Der er treforedling en stor industri. Vistnes, som sitter i Aps sentralstyre, har en klar melding til sin egen regjering: – Det kreves handling.

Hvis dette grønne prosjektet får nei på grunn av snever tolkning av EUs vanndirektiv, da er noe alvorlig galt. Hun får støtte av Sp-lederen: – Valget står mellom å gi bort mulighetene til å bygge en stor norsk fremtidsindustri til svenskene, eller å skape arbeidsplasser i Norge, sier Vedum. Sakens kjerne er noe Sp-lederen elsker. Kamp mot EU-direktiv.

EUs vanndirektiv har foreløpig stått i veien: LO-lederen advarer om at alternativet er å gi opp å drive med treforedling i Norge. – Treforedling i Norge er allerede på et kritisk lavt nivå. Det er fare for at hele verdikjeden smuldrer opp. Da ender vi som en ren råvareeksportør.

LO-lederen sier at vi må felle trær i Norge hvis det ikke skal gro igjen. – Og det er meningsløst klimamessig at trailere skal kjøre i kolonner over til Sverige med tømmer vi kunne foredlet. Hun mener regjeringen er oppe til industrieksamen. – Den industripolitiske viljen som jeg oppfatter at finnes i regjeringen, må vises i praksis.

De må klare å finne løsninger som gjør at vi bygger fremtidsindustri her i landet, i en god kombinasjon med miljøhensyn. Vedum gir sin fulle støtte. – Jeg mener problemet er at vi har et miljødirektorat, men ikke noe industridirektorat.

Vi har et direktorat som stort sett bare sitter og sier nei, mens vi ikke har et eget direktorat som sier at dette skal vi få til, sier Vedum: – Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen får sine innspill fra Miljødirektoratet, som ofte vinner frem. Da må næringsminister Cecilie Myrseth og statsminister Støre i viktige saker inn og balansere hensynene og si at dette vil vi og dette skal vi få til.

– Det er et vanndirektiv fra EU som må følges? – Norske myndigheter er mer katolske enn paven. Det har noe med viljen å gjøre. Hvorfor kan svensk treforedlingsindustri få drive under EUs vanndirektiv, mens vår ikke kan det, spør Vedum og legger til: – Det henger ikke på greip.

LO-lederen er like klar: – Viken Skog er klare til å fortsette og investere i den nye fabrikken som betyr arbeidsplasser og at vi stopper galskapen med å transportere norsk tømmer ut av landet. Det dreier seg om tilliten til norsk industripolitikk. Daglig leder Rolf Jarle Aaberg i Viken-selskapet sier at det bare ett håp igjen. – Det er at regjeringen gir utslippstillatelse.

– Hva skjer hvis regjeringen sier nei til det? – Da blir det ingen fabrikk. Så enkelt er det: En fabrikk som Viken Skog har planlagt i 12 år og som vil være en videreføring av en industri som har foregått her siden 1873. Da er det et endelig brudd med en industritradisjon på Hønefoss i mange generasjoner.

– Hva består utslippene av som er problematiske? – Det går på den biologiske effekten i vassdragene: Om oksygenforbruket vil redusere levekårene for bunndyr i elvegrusen. Utslippene er ikke signifikante og det har vi dokumentert. – Har dere høyere utslipp enn slike fabrikker som er etablert i Sverige, som også må følge EUs vanndirektiv?

– Nei, våre utslipp er ikke høyere, og tilstanden i vassdraget er mye mer robust hos oss. Saksdokumentene for utslippstillatelse til SCA i Ortviken i Sverige og Mayr-Melnhof Follacell i Trøndelag viser at i disse tilfellene er den økologiske tilstanden moderat. I vårt tilfelle er tilstanden svært god eller god





