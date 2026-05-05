Regjeringen åpner for oljeleting i 70 nye blokker

Regjeringen har kunngjort at 70 nye blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet åpnes for olje- og gassleting i årets konsesjonsrunde. Dette er en utvidelse av de forhåndsdefinerte områdene (TFO) og skal bidra til verdiskapning, energisikkerhet og arbeidsplasser.

Regjeringen har åpnet for olje- og gassleting i 70 nye blokker fordelt over Nordsjøen , Norskehavet og Barentshavet gjennom årets konsesjonsrunde. Kunngjøringen ble gjort av statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland under et innspillsmøte med olje- og gassnæringen i Stavanger.

Utvidelsen av leteområdet på norsk sokkel er et strategisk grep for å sikre verdiskapning, opprettholde Norges posisjon som en viktig energileverandør til Europa, og bidra til energisikkerhet og trygghet i regionen. Statsminister Støre understreket at regjeringens mål er å videreutvikle petroleumssektoren for å skape store verdier for fellesskapet, sikre gode arbeidsplasser over hele landet og legge grunnlag for fortsatt velferd. Denne utlysningen er en del av de forhåndsdefinerte områdene (TFO), som representerer de mest utforskede og lovende områdene på kontinentalsokkelen.

Utvidelsen med 70 blokker innebærer at TFO-ordningen nå dekker størstedelen av det arealet som er åpnet og tilgjengelig for petroleumsvirksomhet i Norge. Fjorårets konsesjonsrunde var allerede historisk stor med 75 blokker, og årets utvidelse bygger videre på denne trenden. Regjeringen har valgt å integrere areal som ble nominert av selskaper til den planlagte 26. konsesjonsrunden i fjor høst, direkte inn i årets TFO-runde.

Dette betyr at det ikke vil bli gjennomført en separat 26. konsesjonsrunde i 2026, men at arbeidet med den fortsetter parallelt. Energiminister Aasland fremhevet viktigheten av årlige konsesjonsrunder og forutsigbare rammebetingelser for å oppnå målene i petroleumspolitikken. Han oppfordret næringen til å se etter nye og større muligheter i de utlyste områdene, både i tillegg til og i nærheten av eksisterende infrastruktur.

Dette signaliserer en strategi for å maksimere utnyttelsen av ressursene på norsk sokkel samtidig som man opprettholder en ansvarlig og bærekraftig tilnærming til petroleumsvirksomheten. Regjeringen legger vekt på at utlysningen skal bidra til å sikre energiforsyningen til Europa og styrke Norges rolle som en pålitelig energipartner. Søknadsfristen for TFO 2026 er satt til 1. september klokken 12, og regjeringen forventer å kunne tildele nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2027.

Denne tidslinjen gir selskapene tilstrekkelig tid til å utarbeide grundige søknader og gjennomføre nødvendige forberedelser. Utlysningen av de 70 nye blokkene representerer en betydelig investering i fremtiden for norsk olje- og gassindustri, og understreker regjeringens tro på sektorens potensial for fortsatt verdiskapning og bidrag til norsk økonomi. Beslutningen er tatt etter grundige petroleumsfaglige vurderinger, og tar hensyn til både økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige faktorer.

Regjeringen vil fortsette å følge utviklingen i sektoren nøye og tilpasse politikken etter behov for å sikre en bærekraftig og ansvarlig forvaltning av ressursene på norsk sokkel. Denne utvidelsen av TFO-området er et tydelig signal om at Norge fortsatt satser på olje og gass, men samtidig legger vekt på å gjøre det på en måte som er i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Olje Gass Leting Nordsjøen Norskehavet Barentshavet Konsesjonsrunde TFO Energisikkerhet Støre Aasland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Regjeringen vil forby sosiale medier fram til året man fyller 16Innen året er omme, kommer lovforslaget mange har ventet på: En aldersgrense i sosiale medier.

Read more »

Regjeringen vil forby sosiale medier fram til året man fyller 16Innen året er omme, kommer lovforslaget mange har ventet på: En aldersgrense i sosiale medier.

Read more »

Regjeringen vil forby sosiale medier fram til året man fyller 16Innen året er omme, kommer lovforslaget mange har ventet på: En aldersgrense i sosiale medier.

Read more »

Regjeringen vil forby sosiale medier fram til året man fyller 16Innen året er omme, kommer lovforslaget mange har ventet på: En aldersgrense i sosiale medier.

Read more »

Regjeringen vil forby sosiale medier fram til året man fyller 16Innen året er omme, kommer lovforslaget mange har ventet på: En aldersgrense i sosiale medier.

Read more »

Regjeringen utlyser 70 nye leteområder for olje- og gass på sokkelenDet åpnes for olje- og gasleting i 70 nye blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet i årets konsesjonsrunde, opplyser regjeringen.

Read more »