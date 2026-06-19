Regjeringen presenterer Oslofjordplanen: Strengere regulering og trussel om statlig overstyring

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen varsler hardere grep for å redde Oslofjorden, inkludert muligheten for å frata kommuner dispensasjonsretten og overta planbestemmelser.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) tok fredag formiddag et bad i Oslofjorden ved Gressholmen for å sette fokus på regjeringens nye Oslofjordplan. Planen, som legges fram samme dag, inneholder en rekke tiltak for å redde fjorden fra forurensning og nedbygging.

Statsminister Jonas Gahr Støre understreket på sin halvårlige pressekonferanse at Oslofjorden er en av hans viktigste saker. Støre sa at han ikke vil at fjorden skal bli et tapt barndomsminne, men heller en levende fjord for fremtidige generasjoner. Han appellerte til alle om å bidra med å rydde plast, restaurere natur, bevare strandsonen og skjerpe innsatsen mot forurensning.

Ministeren selv uttalte at det ikke er noe alternativ å la fjorden dø, og at han er villig til å ta kraftige grep for å snu utviklingen. Blant de mest kontroversielle tiltakene i planen er regjeringens åpning for å frata kommunene dispensasjonsretten. Dette er retten til å gi særegne tillatelser til aktører som vil omgå kommunens opprinnelige bestemmelser og bygge i strandsonen.

I tillegg truer regjeringen med å overta alle fremtidige planbestemmelser langs hele Oslofjorden dersom kommunene ikke selv stanser nedbyggingen av viktig natur. Statsråden synes ikke at norske kommuner har gjort nok på eget tiltak de siste årene, og sier at det spesielt haster for Oslofjorden. Han understreker at de som vil bygge mer, vil oppleve at det blir mindre adgang.

Men regjeringen har møtt motbør: et flertall på Stortinget var uenige i et tidligere vedtak, og regjeringen ble tvunget til å tillate en hytteutbygging likevel. Ministeren uttrykker likevel optimisme og sier at han opplever bred støtte i folket for en strengere praksis. Han har store forventninger til at Stortinget ser de samme behovene for å redde Oslofjorden.

Hans mål er å gjøre det han kan for å snu utviklingen på sin vakt, slik at både dagens og fremtidige generasjoner kan få oppleve fjorden. Oslofjorden er fantastisk å bade i, legger han til, før han stuper ut i vannet. Planen blir møtt med både ros og kritikk, men regjeringen holder fast på at dette er nødvendige skritt for å sikre fjordens fremtid. Nå gjenstår det å se om kommunene og Stortinget vil følge opp med de nødvendige tiltakene





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oslofjorden Regjeringens Miljøpolitikk Kommunalt Selvstyre Strandsoneforvaltning Forurensning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ny høyesterettsdom: Blir hardere straffet for æresrelatert voldHøyesterett slår fast at vold utført med æresmotiv kan gi strengere straff. Det kommer frem i en høyesterettsdom onsdag.

Read more »

Regjeringen vurderer flytteforbud for flyktninger i opptil ti årRegjeringen vurderer å innføre et flytteforbud for flyktninger i inntil ti år for å bremse sekundærflyttingen. Det åpnes likevel for unntak relatert til jobb, utdanning og barns beste.

Read more »

Regjeringen vurderer flytteforbud for å begrense sekundærflytting av flyktningerArbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng varsler at regjeringen utreder mulige forbud for å styre sekundærflytting av flyktninger, særlig til pressede områder på Østlandet. Tiltakene inkluderer tidbegrenset forbud med unntak for utdanning, arbeid og barns beste.

Read more »

Regjeringen vil begrense sekundærflytting av flyktningerArbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng (Ap) varsler at regjeringen vil innføre begrensninger på flyktningers mulighet til å flytte fra bosettingskommunen. Målet er å redusere uønsket sekundærflytting som belaster enkelte kommuner og svekker integreringen. Regjeringen vil utrede både et generelt flytteforbud og forbud mot å flytte til spesifikke områder, med unntak for flytting knyttet til utdanning, arbeid og barns beste. Forslaget møter både støtte og kritikk i Stortinget.

Read more »