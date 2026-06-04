Regjeringen presser Stortinget til å vedta milliardøkning for ny forsvarsplan

Stortingsmedlemmene må ta stilling til ekstra 30 milliarder kroner i forsvarsbudsjettet før sommerferien. Planen bygger på tidligere etterkrigstidens tiltak og svarer på den økte trusselen fra Russland.

Stortingsrepresentantene har fått en streng tidsfrist for å vedta de ekstra budsjettene som trengs for å gjennomføre regjeringens nyeste forsvarsplan. Langtidsplanen, som ble presentert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik under en pressekonferanse i forrige måned, kalles " Forsvarsløftet - for Norges trygghet".

Den omfatter en massiv oppbygging av både materiell og personell, samt en betydelig økning av de årlige forsvarsutgiftene. Regjeringen hevder at dette er nødvendig for å møte den forverrede sikkerhetssituasjonen i Europa, med særlig vekt på den pågående krigen i Ukraina og den økende russiske trusselen mot Norden. For å få planens kostnad på 30 milliarder kroner i tillegg til dagens forsvarsbudsjett, krever Støre-regjeringen støtte fra et opposisjonelt flertall i Stortinget, som i dag sitter med en mindretallsregjering.

Planens historiske forankring blir trukket frem i de politiske debattene. Jens Christian Hauge, som var forsvarsminister i Gerhardsens etterkrigstid, minnet om lignende ekstraordinære tiltak som ble iverksatt i 1950 etter Korea-krigen og den økende frykten for Sovjetunionen. Da var det nasjonale budsjettet kun på 300 millioner kroner, og den samlede utgiften til forsvarsutbyggingen ble på rundt 250 millioner kroner over tre år.

I dag er tallene helt andre - Forsvarskommisjonen fra 2021 anbefalte en umiddelbar tilførsel på 30 milliarder kroner, et beløp som langt overgår de tidligere investeringene. Likevel trekker historikeren paralleller mellom den kalde krigens temakamp og den nåværende krisen i Øst‑Europa, og understreker at både da og nå har en klar trussel ført til at Norge har måttet prioritere sikkerhet over andre nasjonale mål. Den økonomiske dimensjonen av dagens løft er også et sentralt tema.

På 1950‑tallet var Norge et land uten oljefond, og militærutbyggingen måtte i stor grad støtte seg på internasjonal bistand, særlig fra USA. I dag har Norge et robust oljefond, men de økte forsvarsutgiftene vil trekke på både statsbudsjettet og den generelle økonomiske balansen. Regjeringen argumenterer for at investeringen er verdt kostnaden, ettersom Norge nå også bidrar med materiell støtte til Ukraina, og dermed har et ansvar i en bredere europeisk forsvarspolitikk.

Kritikere i opposisjonen stiller spørsmål ved om de ekstra milliarder som kreves kan rettferdiggjøres i en tid med økende press på velferdssektoren. Likevel fortsetter debatten å gå fremover, med en klar intensjon om at den foreslåtte finansieringen skal bli vedtatt før sommerferien, slik at den strategiske oppbyggingen kan starte umiddelbart





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