Regjeringen sender på høring forslag om ny forskrift om tilfluktssteder

Regjeringen har sendt på høring et forslag om ny forskrift om tilfluktssteder. Forslaget har som mål å få i stand raskere og mer treffsikker beskyttelse der risikoen er størst.

Regjeringen har sendt på høring et forslag om ny forskrift om tilfluktssteder. Parkeringskjellere regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Forslaget som nå fremmes av regjeringen, har som mål å få i stand raskere og mer treffsikker beskyttelse der risikoen er størst.

Staten får ansvaret for å identifisere de spesifikke nybyggene som skal få krav om å bygge tilfluktsrom. I andre tilfeller mener de såkalte dekningsrom, som for eksempel parkeringskjellere, er et godt nok alternativ. - Dagens regelverk om tilfluktssteder er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, og må endres for å tilpasses norske forhold. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen dersom det blir krig.

Forslaget vi nå sender på høring, gir raskere og mer målrettet beskyttelse der behovet er størst, sier justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen (Ap) i en pressemelding. Regjeringen ønsker å oppgradere eksisterende tilfluktsrom og samtidig kartlegge andre rom som kan brukes som tilfluktssteder. Tiltakene rettes mot områdene med størst risiko for angrep i en krigssituasjon. Andre steder er det kommunene selv som har ansvaret for denne typen beredskap.

- Uten å være redd, skal Norge være forberedt. Vi starter med tiltak som raskt og kostnadseffektivt gir resultater. Kommunene får tydeligere verktøy, og staten tar ansvar for de mest kritiske funksjonene. Slik bygger vi et mer robust og helhetlig system for sivil beskyttelse, sier Aas-Hansen





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Regjeringen Tilfluktssteder Parkeringskjellere Sikkerhetspolitiske Situasjonen Krig

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