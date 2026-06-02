Regjeringen snur: Aldersgrense på sosiale medier blir bare en anbefaling

Forslaget om å pålegge tech-selskaper aldersverifisering er fjernet fra loven etter EØS-rettslige innvendinger. Nå blir det kun en anbefaling uten sanksjoner.

Regjeringen foreslo i fjor en lov som skulle tvinge tech-selskapene til å innføre aldersgrenser i Norge. Målet var å beskytte barn mot skadelig innhold på sosiale medier .

Forslaget innebar at selskaper som tilbyr sosiale medier, skulle kunne ilegges gebyr dersom de ikke etablerte en eller annen mekanisme for aldersverifisering av brukere med IP-adresse i Norge. Dette ble møtt med stor begeistring fra flere barnevernsorganisasjoner og politikere som lenge hadde etterlyst strengere regulering av barns digitale hverdag. Men allerede før lovforslaget ble sendt på høring, kom det kraftig kritikk fra juridiske eksperter.

Professor i EØS-rett, Stian Øby Johansen, uttalte at forslaget burde kastes rett i bøtta fordi et slikt forbud ville være både folkerettslig tvilsomt og klart EØS-stridig. Han pekte på at EØS-avtalen hindrer Norge i å pålegge utenlandske tjenesteleverandører slike forpliktelser, med mindre det er særskilte unntak. Kritikken førte til at departementet måtte tenke nytt. Nå er det klart at det opprinnelige forslaget er forkastet.

I stedet blir aldersgrensen bare en anbefaling uten noen form for sanksjoner. Lovteksten er endret slik at forpliktelsene ikke lenger retter seg mot tjenesteleverandørene, men mot barna og foreldrene. Det innebærer at det ikke lenger er mulig å ilegge gebyr eller andre straffereaksjoner dersom selskapene ikke innfører aldersverifisering. Barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap) understrekte at dette likevel er en viktig del av regjeringens arbeid for å trygge barns digitale hverdag.

Hun sa at lovforslaget nå sendes på EØS-høring, og at man håper på en løsning som er i tråd med EØS-retten. Men foreløpig er det uklart hvordan dette skal fungere i praksis. En annen endring er at aldersgrensen ikke skal gjelde for alle sosiale medier, men kun for såkalte skadelige sosiale medier. Hva som regnes som skadelig, skal det være opp til tilsynsmyndigheten å avgjøre.

Dette åpner for en rekke tolkningsspørsmål og kan føre til rettslige tvister. Mange frykter at denne avgrensningen vil gjøre regelverket vanskelig å håndheve, og at barn fortsatt vil ha tilgang til potensielt skadelig innhold. Reaksjonene på den nye lovteksten har vært blandede. Barnevernsorganisasjoner er skuffet over at det ikke blir noen bindende regler, mens teknologiselskapene puster lettet ut.

Flere eksperter påpeker at Norge nå har valgt en linje som er i tråd med EØS-retten, men som samtidig gir lite reell beskyttelse for barna. Debatten om aldersgrenser på sosiale medier vil trolig fortsette, og det gjenstår å se om andre land i EØS-området vil følge Norges eksempel eller finne andre løsninger





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