Regjeringen strammer inn mot høyt sykefravær – men er det nok?

Arbeidsminister Kjersti Stenseng og helseminister Jan Christian Vestre varsler nye tiltak for å redusere sykefraværet, men eksperter mener mer må gjøres for å løse problemet.

Arbeidsminister Kjersti Stenseng og helseminister Jan Christian Vestre presenterer nye tiltak for å redusere det høye sykefravær et i Norge. Med en årlig kostnad på 67 milliarder kroner for staten, i tillegg til tapte arbeidstimer og økt belastning på de som er på jobben, er situasjonen alvorlig.

Regjeringen vil gjøre det litt vanskeligere å bli sykmeldt, blant annet ved å innføre gradert sykmelding som standard og styrke fastlegenes mulighet til å neie sykemeldinger. Vestre understreker at det ikke alltid er beste løsningen å være hjemme, spesielt for dem med lettere psykiske plager. Likevel utelukker regjeringen ikke andre tiltak, bortsett fra endringer i sykelønnen, som de betegner som hellig. Men eksperter mener dette ikke er nok.

De argumenterer for at også sykepengeordningen må revideres, blant annet ved å innføre egenandel for arbeidstakere og at arbeidsgivere skal betale for langtidsfravær. Grensen for hvor lenge man kan motta sykepenger bør også vurderes, da noen behandlingsløp varer lenger enn det nåværende ettårsgrensen. Selv om regjeringens tiltak er et skritt i riktig retning, er det ikke nok for å løse problemet. De beskriver en alvorlig situasjon, men tar ikke fullt ansvar for å finne en langvarig løsning.

Dette kan ha store konsekvenser for både økonomien og arbeidsmarkedet i fremtiden





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sykefravær Arbeidsminister Helseminister Sykepenger Arbeidsmarked

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »