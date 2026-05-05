Regjeringen utvider leteområdene i TFO

Regjeringen lyser ut 70 nye blokker i TFO for å styrke petroleumssektoren, sikre energisikkerhet og opprettholde verdiskapning og arbeidsplasser. 26. konsesjonsrunde er satt på vent, men arealene er inkludert i TFO-utlysningen.

Regjeringen har i dag kunngjort en utvidelse av leteområdene i TFO (Tildelinger i forhåndsdefinerte områder) for å styrke petroleumssektoren og sikre fortsatt verdiskapning, arbeidsplasser og energisikkerhet.

Statsminister Jonas Gahr Støre understreket at utlysningen er avgjørende for å opprettholde Norges posisjon som en viktig energileverandør til Europa og for å sikre velferdsstaten. Den årlige konsesjonsrunden i TFO-området er nå utvidet med totalt 70 blokker, fordelt på Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Dette kommer i tillegg til fjorårets historisk store utlysning på 75 blokker, og gjør at TFO-ordningen nå dekker størstedelen av det åpne og tilgjengelige arealet på norsk kontinentalsokkel.

Regjeringen har valgt å ikke gjennomføre en 26. konsesjonsrunde i 2026, men areal som ble nominert av selskaper til denne runden i fjor høst, er nå inkludert i årets TFO-utlysning. Energiminister Terje Aasland fremhevet viktigheten av forutsigbare rammebetingelser og årlige konsesjonsrunder for å nå målene i petroleumspolitikken. Han oppfordret næringen til å lete etter både nye og større muligheter, samtidig som man fortsetter letingen i nærheten av eksisterende infrastruktur.

Søknadsfristen for TFO 2026 er 1. september, og tildeling av utvinningstillatelser er planlagt i begynnelsen av 2027. Denne beslutningen er tatt for å sikre en kontinuerlig tilførsel av nye leteområder og opprettholde produksjonsnivået. Bransjeorganisasjonen Offshore Norge og Høyre har gitt positive reaksjoner på utlysningen. Offshore Norges administrerende direktør, Hildegunn T. Blindheim, påpekte at tilgang på attraktive leteområder er avgjørende for å opprettholde arbeidsplasser og verdiskapning.

Hun understreket at letingen nå handler om å opprettholde produksjonen på et stabilt nivå, ettersom produksjonen vil falle over tid. Høyres energipolitiske talsperson, Aleksander Stokkebø, fremhevet viktigheten av norsk olje og gass for europeisk energisikkerhet og norsk velferd, og roste regjeringen for å følge opp forslag fra Stortinget om petroleumsmelding og 26. konsesjonsrunde. Utlysningen signaliserer en fortsatt satsing på petroleumsvirksomhet i Norge, med fokus på å sikre energiforsyningen og opprettholde en sterk petroleumssektor





