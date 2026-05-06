Regjeringen utvider leteområdene på norsk sokkel for å sikre energifremtiden

Den norske regjeringen har kunngjort en betydelig utvidelse av leteområdene i TFO for å styrke verdiskapingen, sikre arbeidsplasser og bidra til europeisk energisikkerhet.

Statsminister Jonas Gahr Støre har i en offisiell uttalelse kunngjort at regjeringen nå lyser ut nye leteområder innenfor ordningen for tildelinger i forhåndsdefinerte områder, bedre kjent som TFO .

Denne beslutningen ble presentert under et innspillsmøte med representanter fra olje- og gassnæringen i Stavanger, hvor regjeringen understreket viktigheten av å videreutvikle petroleumssektoren. Hovedmålet med denne satsingen er å sikre at sektoren kan fortsette å skape betydelige verdier for det norske fellesskapet, samtidig som man legger til rette for stabile og gode arbeidsplasser over hele landet.

Videre er tiltaket rettet mot å sikre den felles norske velferden og bidra til en tryggere og mer stabil energiforsyning for Europa i en tid preget av geopolitisk usikkerhet. TFO-ordningen er en årlig konsesjonsrunde som fokuserer på de best kjente leteområdene på den norske kontinentalsokkelen, og ved å utvide disse områdene ønsker regjeringen å gi industrien bedre forutsetninger for suksess. Basert på omfattende petroleumsfaglige vurderinger har regjeringen valgt å utvide TFO-området med totalt 70 nye blokker.

Denne utvidelsen er geografisk spredt og omfatter strategiske områder i både Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Det er verdt å merke å at fjorårets utlysning var historisk stor, med 75 blokker som fikk grønt lys, og med årets utvidelser vil TFO-ordningen nå dekke størstedelen av arealet som er åpnet og tilgjengelig på den norske kontinentalsokkelen.

I tillegg til disse faste rundene lyses det normalt ut nytt areal gjennom ordinære konsesjonsrunder, men det har ikke vært en slik runde siden den 25. konsesjonsrunden i 2020. Selv om arbeidet med en 26. konsesjonsrunde ble startet i fjor høst, har regjeringen valgt å sette denne på vent. Som en løsning har man inkludert arealene som selskapene nominerte til den 26. runden direkte inn i årets TFO-utlysning.

Dette betyr at det ikke vil bli gjennomført en separat 26. konsesjonsrunde i 2026, selv om departementet fortsetter det overordnede arbeidet med denne prosessen. Energiminister Terje Aasland har påpekt at forutsigbare rammebetingelser og regelmessige konsesjonsrunder er helt avgjørende for å oppnå målene i den nasjonale petroleumspolitikken. Han understreker at dagens utlysning er et viktig signal til næringen om at det er rom for vekst og utforskning.

Aasland oppfordrer selskapene til å se etter nye og større muligheter i disse områdene, og presiserer at dette skal skje som et supplement til leting i nærheten av eksisterende infrastruktur, ikke som en erstatning. Søknadsfristen for selskaper som ønsker å delta i TFO 2026 er satt til 1. september klokken 12, og regjeringen tar sikte på at tildeling av nye utvinningstillatelser kan skje i begynnelsen av 2027. Reaksjonene fra industrien har vært overveiende positive.

Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør i Offshore Norge, beskriver dette som gode nyheter. Hun påpeker at tilgang til attraktive arealer og kontinuerlig leting er fundamentalt for å opprettholde norske arbeidsplasser og verdiskaping. Blindheim forklarer at mens leting tidligere handlet om å øke den totale produksjonen, handler dagens situasjon mer om å opprettholde et stabilt produksjonsnivå ettersom mange av de eksisterende feltene naturlig faller i produksjon.

Dette gjør tilgangen på nye områder enda mer kritisk for at Norge skal beholde sin posisjon som en pålitelig energileverandør. Også fra politisk hold, ved Høyre og deres energitalsperson Aleksander Stokkebø, uttrykkes tilfredshet. Stokkebø mener at økt leting i både kjente og nye områder er nødvendig for europeisk energisikkerhet og norsk velferd, og han viser til at Høyre sine forslag i Stortinget har lagt mye av grunnlaget for denne utlysningen





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Petroleumssektoren TFO Norsk Sokkel Energisikkerhet Konsesjonsrunde

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Energidepartementet utlyser TFO 2026 med 70 nye blokkerEnergidepartementet utlyser den årlige konsesjonsrunden TFO 2026 med 70 nye blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland understreker viktigheten av en stabil og forutsigbar petroleumspolitikk for å sikre verdiskapelse, arbeidsplasser og energisikkerhet i Europa. Utlysingen er basert på petroleumsfaglige vurderinger og erstatter 26. konsesjonsrunde i 2026.

Read more »

Regjeringen lyser ut 70 nye leteområder på sokkelenRegjeringen utlyser 70 nye leteområder i TFO-runden for å sikre energiforsyning og skape verdier. Utlysningen omfatter områder i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen.

Read more »

Regjeringen utlyser nye leteområder i TFORegjeringen har utlyst nye leteområder i TFO for å videreutvikle petroleumssektoren og sikre energisikkerhet. Utlysningen omfatter 70 nye blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, og erstatter planene om en 26. konsesjonsrunde.

Read more »

Regjeringen utvider leteområdene i TFORegjeringen lyser ut 70 nye blokker i TFO for å styrke petroleumssektoren, sikre energisikkerhet og opprettholde verdiskapning og arbeidsplasser. 26. konsesjonsrunde er satt på vent, men arealene er inkludert i TFO-utlysningen.

Read more »

Regjeringen lyser ut olje- og gassområder nærmere kysten enn noen gangKartet viser TFO-området

Read more »

Regjeringen må handle: Norsk treforedling står på spillLO-leder og Sp-leder advarer om at norsk treforedling står i fare for å bryte sammen hvis regjeringen ikke gir utslippstillatelse til Viken Skogs nye fabrikk. De kritiserer at norsk treforedling blir hindret av EUs vanndirektiv, mens svensk industri får drive uten problemer. Det kan føre til at Norge blir en ren råvareeksportør og mister arbeidsplasser.

Read more »