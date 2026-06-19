Regjeringen vil begrense KI-bruk i barneskolen - nasjonale anbefalinger på vei

Regjeringen ber Utdanningsdirektoratet om nasjonale anbefalinger for KI i skolen. Barneskoleelever skal i hovedsak ikke få tilgang, mens ungdomsskoleelever skal bruke det forsiktig. Forskning viser at ukritisk KI-bruk kan svekke grunnleggende ferdigheter.

Regjeringen har bedt Utdanning sdirektoratet om å utarbeide nasjonale anbefalinger for bruk av kunstig intelligens (KI) i skolen. I en pressemelding understreker statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) at grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning må prioriteres.

De advarer spesielt mot bruk av KI i barneskolen, hvor elevene ennå ikke har utviklet tilstrekkelig kritisk refleksjon og selvregulering. Ifølge regjeringen viser forskning at ukritisk bruk av generativ KI kan føre til at elever hopper over viktige læringstrinn, samtidig som norske skoleresultater og ferdigheter synker. Én av fire norske elever leser under OECDs minstegrense for kvalifisering til videre skolegang og arbeid, viser internasjonale undersøkelser som Pisa og Pirls.

Anbefalingene går ut på at KI først skal tas i bruk forsiktig på ungdomstrinnet, mens elever i videregående skole skal lære å bruke verktøyene på en hensiktsmessig måte for å forberede seg til høyere utdanning og arbeidsliv. For barneskolen, 1. til 7. trinn, skal elevene i all hovedsak ikke gis tilgang til KI. På 8. til 10. trinn kan KI brukes gradvis og under forutsetning av at lærerne først har fått tilstrekkelig opplæring.

Kunnskapsminister Nordtun presiserer at elever som av ulike grunner trenger KI-baserte verktøy i undervisningen, fortsatt skal få det, for eksempel i språkopplæring eller individuelt tilrettelagt opplæring. Hun sier at god KI brukt riktig kan fremme læring i noen situasjoner, og at direktoratet skal vurdere dette nærmere. Lektorlaget har lenge etterlyst tydeligere nasjonale retningslinjer. Leder Helle Christin Nyhuus uttalte i januar at utviklingen har fått pågå for lenge uten politisk handling.

Utdanningsdirektoratet skal fortløpende vurdere endringer i anbefalingene og kompetansetilbudet til lærerne. De skal også beskrive hvilken kompetanse lærere trenger for å bruke KI hensiktsmessig i klasserommet. Nordtun understreker at man må prioritere det viktigste først: å lese, skrive og regne. De yngste elevene mangler den nødvendige kunnskapen og kritiske refleksjonen for å bruke KI på en god måte, men de skal fortsatt lære om teknologiens muligheter og utfordringer.

Målet er at elevene først skal ha de grunnleggende ferdighetene på plass før de selv tar i bruk KI-verktøy





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