Regjeringen vil begrense sekundærflytting av flyktninger

Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng (Ap) varsler at regjeringen vil innføre begrensninger på flyktningers mulighet til å flytte fra bosettingskommunen. Målet er å redusere uønsket sekundærflytting som belaster enkelte kommuner og svekker integreringen. Regjeringen vil utrede både et generelt flytteforbud og forbud mot å flytte til spesifikke områder, med unntak for flytting knyttet til utdanning, arbeid og barns beste. Forslaget møter både støtte og kritikk i Stortinget.

Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng (Ap) har varslet at regjeringen vil begrense flyktningers mulighet til sekundærflytting , det vil si flytting fra kommunen de er opprinnelig bosatt i.

Dette skyldes at enkelte områder, særlig på Østlandet, opplever betydelig tilflytting av flyktninger, noe som fører til belastning på kommunenes økonomi og tjenester. Ministeren betoner at en slik uønsket flytting skader integreringsarbeidet og kan føre til hjemløshet og arbeidsledighet. Regjeringen vil derfor utrede to modeller: et forbud mot å flytte til spesifikke områder, og et generelt flytteforbud fra bosettingskommunen.

Forbudene skal eventuelt gjelde i en avgitt tidsperiode, men det vil gis unntak for flytting relatert til utdanning, arbeid eller barns beste. Personer som har fått norsk statsborgerskap skal være fritatt. Stenseng understreker at alle tiltak må være i tråd med nasjonale og folkerettslige forpliktelser, og at problemet krever en helhetlig tilnærming. Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson Erlend Wiborg glor regjeringen for å endre politikk, men mener prosessen har vært for treg.

Han påpeker at FrP lenge har foreslått begrensninger i sekundærflytting for å styrke integreringen og redusere presset på kommunene, men at forslagene tidligere ble nedstemt av Arbeiderpartiet. Wiborg sier at en utredning viste at FrPs forslag ikke var i strid med menneskerettighetene, men at regjeringen i stedet for å gjennomføre tiltak har starte en ny utredning, noe han qualifiserer som "trenering".

SV-representant Anne-Lise Fredlund kritiserer regjeringens planer, og mener at flyktninger ikke kan håndteres som "brikker" som plasseres ut på et kart. Hun understreker at vellykket integrering krever at man tar utgangspunkt i hvor mennesker faktisk har mulighet til å bygge opp et liv. Fredlund reagerer særlig på at staten skal kunne bestemme hvor folk får bo basert på om de har jobb eller mottar ytelser, og spør hvorfor slike prinsipper kun skal gjelde flyktninger og ikke andre grupper.

Hun uttrykker også bekymring for at denne type kontroll kan underminere grunnleggende rettigheter. Dette tematiserer et bredere debatt om balansen mellom individuell frihet og statlig styring i integreringspolitikken





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Sekundærflytting Flyktninger Bosetting Integrering Kommunal Økonomi

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