Regjeringen vil heve aldersgrensen for sosiale medier til 16 år

Regjeringen foreslår en ny aldersgrense for sosiale medier, fra dagens 13 år til 16 år, for å beskytte barn og unge mot negative konsekvenser av algoritmer og skadelig innhold. Lovforslaget skal fremmes for Stortinget i løpet av året.

Regjeringen tar grep mot økende bruk av sosiale medier blant barn og unge. Statsminister Jonas Gahr Støre fastslår at det er urettferdig at barnehjerner utsettes for den mest avanserte teknologien.

Derfor fremmer regjeringen et lovforslag om å heve aldersgrensen for sosiale medier fra dagens 13 år til 16 år. Lovforslaget vil bli lagt frem for Stortinget i løpet av året, med mål om å bli vedtatt neste år. Presentasjonen av forslaget skjedde i hjemmet til familien Faanes Persson i Oslo, hvor statsministeren og to statsråder møtte 12 år gamle Eiril og 7 år gamle Birk.

Barne- og familieminister Lene Vågslid understreker at algoritmer i dag styrer oppveksten til barn, med mange negative konsekvenser. Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung påpeker at sosiale medier ikke var ment for barn, men for voksne til å knytte nettverk. Hun uttrykker bekymring for at barn eksponeres for skadelig innhold, utvikler avhengighet og opplever press. Tung kritiserer tech-selskapene for ikke å ha tatt ansvar og oppfordrer dem til å skjerpe seg.

Norge ønsker å bli et av de første landene i verden med en slik aldersgrense, etter inspirasjon fra Australia, Frankrike, Hellas og andre land som vurderer lignende tiltak. Regjeringen mottok 8000 svar på høringen, og har funnet en løsning som sikrer at hele årskull får tilgang samtidig, ved å sette grensen til 1. januar det året man fyller 16 år. Statsministeren presiserer at dette ikke vil gjelde generell bruk av telefoner, men spesifikt plattformer som Snapchat, Facebook, TikTok og Instagram.

Han peker på en nedgang i leseferdigheter i skolen fra 2015, som han kobler til økt bruk av sosiale medier og algoritmer. Ansvaret for å håndheve aldersgrensen vil ligge hos tech-selskapene selv, som må implementere aldersverifisering. Regjeringen håper at økende europeisk engasjement vil tvinge selskapene til å ta saken alvorlig. Eiril, 12 år, uttrykker lettelse over at aldersgrensen ikke vil gjelde generell telefonbruk, men innrømmer at hun forventer at klassekameratene vil bli overrasket over forslaget.

Hun forteller at hun hovedsakelig bruker YouTube for humor og musikk fra favorittbandet Katseye





