Regjeringen vurderer flytteforbud for å begrense sekundærflytting av flyktninger

Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng varsler at regjeringen utreder mulige forbud for å styre sekundærflytting av flyktninger, særlig til pressede områder på Østlandet. Tiltakene inkluderer tidbegrenset forbud med unntak for utdanning, arbeid og barns beste.

Sekundærflytting refererer til når flyktninger som oppholder seg i en kommune, velger å flytte til en annen kommune etter den første bosettingen. Ettersyn over tid viser at denne typen flytting er utbredt: rundt 70 prosent av flyktninger som ble bosatt i distriktskommuner, hadde flyttet etter sju år.

Dette trekker frem et utfordring: mange flyktninger ender opp i samme steder uten sikker bolig eller anstendig arbeid, noe som skaper ubalanse og press på lokalsamfunn. Derfor ser regjeringen nå på tiltak for å begrense uønsket sekundærflytting, ifølge arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Et av hovedforslagene er å vurdere et formelt forbud mot å flytte til bestemte områder i inntil ti år. I tillegg utredes et generelt flytteforbud fra den opprinnelige bosettingskommunen i en viss tidsperiode.

Mange kommuner i Norge møter stadig høyere trykk på grunn av at flyktninger flytter på egen hånd etter den erste bosettingen. For å møte denne utviklingen vurderer regjeringen å innføre restriksjoner, men med unntak for de som flytter på grunn av utdanning, arbeid eller for barnets beste. Nye statsborgere skal ikke omfattes av slike regler. Ministeren understreker at problemet er komplekst og krever flere tiltak samtidig - alle må være i samsvar med norsk lov og internasjonale forpliktelser.

Særlig Østlandet har møtt sterk tilflytting, noe som belaster enkelte kommuners økonomi og ressurser kraftig





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Sekundærflytting Flyktninger Flytteforbud Bosetting Kommuner Østlandet Kjersti Stenseng Innvandringspolitikk

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