Regjeringens dobbeltspill overfor teknologigigantene

Artikkelen kritiserer regjeringens motsetningsfylte politikk: å fordømme teknologigigantene samtidig som de fremmer AI-pålegg, svekker etikkrådet og overlater ansvaret til selskapene selv. Medias rolle blir også trukket frem.

Regjeringens forhold til teknologigigantene er preget av en påfallende motsetning. På den ene siden omtaler statsministeren selskapene som 'jævlige' og ansvarsløse, og flere regjeringsmedlemmer advarer mot avhengigheten av amerikansk IT-teknologi.

Digitaliseringsministeren har til og med slått fast at digitalisering er sikkerhetspolitikk, og argumentert for å sikre Norges digitale suverenitet. På den andre siden fremmer samme regjering politikk som styrker gigantenes grep om Norge. Det mest slående eksemplet er pålegget om at alle statlige virksomheter må ta i bruk kunstig intelligens - en teknologi som i stor grad kontrolleres av amerikanske tekgiganter, og som har alvorlige negative konsekvenser for klima, miljø, opphavsrett og samfunnsstrukturer.

Denne dobbeltheten kommer tydelig frem i flere saker. Da regjeringen skulle beskytte barn på sosiale medier, ble ansvaret lagt på tekgigantene selv, og forslaget innebar at alle voksne må legitimere seg - altså gi fra seg enda flere personopplysninger. I EØS-høringen ble selv disse kontrollmekanismene fjernet, slik at kun en generell regel om at barn ikke skal ha tilgang sto igjen. Verst var kanskje finansminister Jens Stoltenbergs håndtering av oljefondets etikkråd.

Han satte rådets arbeid på pause for å utarbeide nye regler, etter å ha uttrykt frykt for at det skulle anbefale utestengelse av store teknologiselskaper. Stoltenberg åpnet også for å gi disse selskapene en særbehandling som tidligere etikkrådsleder Johan H. Andresen kalte 'så lite sammenhengende' at det må være noe annet som ligger bak. Parallelt med regjeringens ettergivenhet har flere store medieaktører begynt å oppføre seg mer som tekgiganter enn som demokratiets vaktbikkje.

Schibsted-konsernet, som eier VG, Aftenposten og Bergens Tidende, innførte nylig en modell der du må betale for at de ikke selger personopplysningene dine. Samtidig har det kommet frem at konsernet har inngått avtaler med OpenAI, uten at dette er opplyst i avisenes artikler om selskapet. Merkelig nok har disse skandalene fått minimal dekning i egne aviser. Det er på tide at regjeringen tar et oppgjør med denne hykleriet.

I 2026 er det forståelig å være teknologioptimist, men utilgivelig å være tekoligarkoptimist





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