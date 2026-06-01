Regjeringens forslag om aldersgrense for sosiale medier falt bort, men anbefaling med norske sanksjonsmuligheter er nå borte

Regjeringen foreslo i fjor en lov som skulle tvinge tech-selskapene til å innføre aldersgrenser i Norge, men pålegget mot selskapene er nå borte fra forslaget. Lovforslaget gikk ut på at selskaper som tilbyr sosiale medier, skulle kunne ilegges gebyr dersom de ikke etablerer en eller annen mekanisme for aldersverifisering av brukere med IP-adresse i Norge. Nå har dette fordampet til en anbefaling helt uten norske sanksjonsmuligheter, skriver – Aldersgrense for bruk av sosiale medier er en viktig del av Arbeiderpartiregjeringens arbeid med å trygge barns digitale hverdag. Lovforslaget sendes nå på EØS-høring, sa barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap) i en uttalelse.

I det opprinnelige norske forslaget var forpliktelsene i lovteksten rettet mot tjenesteleverandørene, og ikke mot barna og foreldrene. I departementenes videre vurderinger ble det konkludert med at det ikke ville være forenlig med EØS-retten å utpeke tjenesteleverandørene som pliktsubjekter. (…) Lovteksten er derfor blitt endret i tråd med dette. Departementet har dessuten lansert et forslag om at aldersgrensen ikke skal gjelde for sosiale medier generelt – kun for 'skadelige' sosiale medier.

Hva som er et 'skadelig' sosialt medium, skal det være opp til tilsynsmyndigheten å avgjøre.





