Regjeringens støtteforslag kan føre til økt fattigdom blant flyktninger

Regjeringen foreslår å redusere støtten til flyktninger med barn til 16.200 kroner etter skatt, noe som kan føre til økt fattigdom og sosiale problemer. Artikkelen diskuterer konsekvensene av dette og kritiserer regjeringens tilnærming.

KOMMENTAR: Å finne vei ut av fattigdom gjennom arbeid er ofte en utfordring, spesielt for flyktninger med barn. Regjering en har beregnet at en enslig forsørger med to barn på 6 og 8 år skal leve på 16.200 kroner etter skatt, en sum som er 8.500 kroner mindre per måned enn hva en tilsvarende norsk familie på sosialhjelp får.

Årsbeløpet blir dermed 100.000 kroner lavere enn sosialhjelp, og 8.000 kroner mindre enn SIFOs referansebudsjett for en familie med samme sammensetning. Bak dette ligger regjeringens ønske om å få flere flyktninger ut i arbeidslivet, noe som er viktig for å unngå fattigdom og integrere dem i samfunnet. En jobb gir ikke bare økonomisk stabilitet, men også tilgang til språk- og kulturkunnskap, samt mulighet til å delta i sosiale arenaer som skole, fritidsaktiviteter og lokalpolitikk.

Dette bidrar til å bygge et inkluderende samfunn. Men for mange flyktninger er veien til arbeid lang og vanskelig. Halvparten av dem som kommer til Norge har bare grunnskole eller mindre som høyeste utdanning, noe som gjør forskjellene mellom innvandrere og øvrige bebyggelsen større. Flyktningene kommer ikke for å redusere disse forskjellene, men fordi de trenger beskyttelse.

Regjeringen har beregnet at en flyktning med to barn må tjene 600.000 kroner årlig før det løner seg å jobbe i stedet for å motta støtte. Dette høye beløpet skaper mistillit og gjør det vanskelig for flyktninger å finne motivasjon til å jobbe. Regjeringen prøver å finne en balanse der støtten er lavere enn lønnen, men likevel nok til at flyktningene kan klare seg. De halverer støtten, men vil dette fungere?

En så lav sats som regjeringen foreslår for innvandrere med barn kan føre til økt fattigdom og økonomisk stress, spesielt over lengre tid. Dette kan resultere i mer barnefattigdom, større forskjeller, dårligere levekår og at flyktningfamilier samles i utsatte områder. Det kan også føre til mer sosialt utenforskap, økt risiko for svart arbeid og kriminalitet. Fattigdom over tid kan ha alvorlige konsekvenser for barn, som gjør det dårligere i skolen, fullfører sjeldnere videregående og tar sjeldnere høyere utdanning.

Vi risikerer at foreldrene blir så belastet med å få hverdagen til å gå rundt at det blir vanskeligere for dem å komme seg i jobb, og at de har mindre overskudd til å følge opp barna. Vi risikerer å skape et system der fattigdom går i arv til neste generasjon. I samme forslag fra regjeringen, som nå har vært ute på høring, overveier de også å pålegge alle flyktningfamilier å sende barna sine i barnehage.

Men 95 prosent av alle innvandrere har allerede barna sine i barnehage i den eldste barnegruppa, fra 3 til 5 år, mot 97 prosent av den øvrige befolkningen. Det er derfor vanskelig å se poenget med et slikt pålegg, da det fungerer fint uten. Et pålegg ville være svært inngripende i en families liv og neppe bidra til å bygge tillit.

Regjeringen bør heller fokusere på å gjøre støtteordningene enklere, både for dem som mottar støtte og for dem som administrerer den. Men de synes å være altfor lite opptatt av konsekvensene av å sette beløpet så lavt, spesielt for flyktninger med barn. Dette er kritikkverdig og kan slå tilbake. For 16.200 kroner i måneden er det usikkert om flere flyktninger vil komme ut i jobb.

De kan ha mer enn nok med å klare seg. Norge tar også imot spesielt sårbare grupper, og det finnes flyktninger som ikke vil klare å komme seg i jobb. 16.200 kroner i måneden kan gjøre oppveksten enda vanskeligere for barna deres og bidra til at de arver både fattigdom og utenforskap. Dette er nesten det direkte motsette av det regjeringen selv ønsker. De må øke beløpet og hjelpe barna





