Regjeringens strategi for å sikre mediemangfold og demokratisk motstandskraft

Kulturminister Lubna Jaffrey forsvarer regjeringens omfattende støtte til redaktørstyrte medier og utdyper behovet for økonomiske virkemidler i møte med digitale utfordringer.

Kulturminister Lubna Jaffrey har i en omfattende uttalelse understreket at et robust og mangfoldig medielandskap er selve fundamentet for det norske demokratiet. I en tid preget av global usikkerhet og en økende strøm av desinformasjon, er behovet for redaktørstyrte medier viktigere enn noen gang.

Disse mediene fungerer som samfunnets vaktbikkjer, og deres evne til å drive kritisk og uavhengig journalistikk er avgjørende for at befolkningen skal kunne ta informerte valg. Regjeringen anerkjenner at tilliten til mediene er høy i Norge, men denne tilliten er ikke noe man kan ta for gitt; den må pleies gjennom kontinuerlig støtte og rammevilkår som sikrer at journalistikken forblir uavhengig av politiske og økonomiske særinteresser.

For Arbeiderparti-regjeringen handler dette om mer enn bare kulturpolitikk; det er et spørsmål om nasjonal sikkerhet og samfunnsberedskap i en kompleks verden. For å sikre denne stabiliteten prioriterer regjeringen betydelige økonomiske overføringer til mediebransjen. Et av de viktigste virkemidlene er fritaket for merverdiavgift for aviser og tidsskrifter, en ordning som årlig utgjør omtrent 2,5 milliarder kroner. Dette er et eksepsjonelt tiltak, ettersom merverdiavgiften som hovedregel er en grunnpilar i finansieringen av den norske velferdsstaten.

Likevel vurderes nyheter som et så spesielt tilfelle at dette unntaket opprettholdes for å sikre at nyhetsformidlingen ikke blir for kostbar for forbrukerne, og for å gi mediene et økonomisk pusterom. I tillegg kommer målrettet prosjektstøtte som kommer hele bransjen til gode, samt særskilt støtte til TV 2 i rollen som kommersiell allmennkringkaster. Når kritikere, som i tilfellet med Steiros, hevder at ambisjonene ikke følges opp med handling, avviser ministeren dette kontant.

Hun påpeker at de økonomiske rammene er omfattende og rettet mot å fremme en opplyst offentlig samtale i hele landet, uavhengig av geografi. Samtidig står mediebransjen overfor enorme strukturelle endringer som krever nye løsninger. Den tradisjonelle forretningsmodellen, basert på annonseinntekter, er under sterkt press fra globale teknologigiganter som kontrollerer store deler av det digitale annonsemarkedet. Samtidig ser man en urovekkende trend der yngre generasjoner i stadig mindre grad oppsøker tradisjonelle nyhetskilder, og i stedet henter sin informasjon fra sosiale medier.

Dette skaper en risiko for ekkokamre og fragmentering av den offentlige debatten. Regjeringen jobber derfor aktivt med å utvikle nye styringssignaler og støtteordninger som skal hjelpe mediene med å nå ut til ungdommen på deres egne premisser, uten at det går på bekostning av den redaktørstyrte kvaliteten. Målet er å skape attraktive nyhetstilbud som er tilpasset en ny digital tid, samtidig som man opprettholder kravene til kildekritikk og faktasjekking.

Ved å styrke mediemangfoldet sikrer man at ulike stemmer blir hørt, og at den demokratiske samtalen forblir levende, ansvarlig og motstandsdyktig mot uønskede påvirkningsforsøk fra eksterne aktører. Dette arbeidet er avgjørende for at Norge skal beholde sin posisjon som et av verdens mest åpne og demokratiske samfunn





Mediemangfold Lubna Jaffrey Pressefrihet Mediestøtte Demokrati

