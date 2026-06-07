Regnbueørret i norsk natur: En utfordring for norsk økologi

Rune Birger Nilsen reagerer på at fremmede arter ikke skal fortrenge og ødelegge Norges økologi. Han reagerer på at regnbueørret, en art som sprer sykdom til norsk ørret, slippes ut i norsk natur. Ifølge Store norske leksikon kan regnbueørret fungere som vert for parasitter og sykdommer, og kan ha bidratt til spredningen av parasitten Gyrodactylus salaris. Norge har svartelista for regnbueørret, og det er et problem for norsk økologi.

Forpakningen bløffer eller med vilje villeder folk. På på frontsiden står det ørret, men på baksiden blir det skrevet på latin at det er svartelistet regnbueørret (Oncorhyncus Mykiss) som stammer fra Nord-Amerika.

Arten er ikke tillat å slippes ut i norsk natur, men det rømmes titt som det er. Det er et problem for sjøørret og vill laks, sier Rune Birger Nilsen. Han reagerer på praksisen som kjøres i norske butikker. For mens det på forsiden kun skrives ørret, kan man se på baksiden at det er snakk om regnbueørret.

En ørrettype som minner om den vi har i Norge, men som samtidig opprinnelig er fra Nord-Amerika. Ifølge Store norske leksikon har ørreten blitt sett i norsk natur flere ganger, men aldri klar å etablere seg. Blant annet har det vært tilfellet av at den har rømt fra oppdrettsanlegg. På baksiden kommer det fram at ørreten du kjøper er en nord-amerikansk art som er uønsket i norsk natur.

Foto: Jon-Fredrik Bækgaard Klausen Sprer sykdomMen arten er uønsket i Norge, og står på svartelista. Blant grunnene er at den sprer sykdom til den norske ørreten.

«En utfordring med regnbueørret som oppdrettsart er at den kan fungere som vert for en rekke parasitter og sykdom. I ferskvann var den antakelig en bidragsyter i spredningen av parasitten Gyrodactylus salaris – en parasitt som har hatt kraftig negativ effekt på ung laks i elv», skriver Store norske leksikon. – Tydelige på hva produktet inneholderNationen har kontaktet flere av produsentene som leverer regnbueørret, men kun fått svar fra Norgesgruppen, som eier Fiskemannen.

– Det er regnbueørret som er ingrediensen i våre ørret-produkter, da det er denne arten som brukes i oppdrett av ørret. Vi merker dette på følgende måte i ingredienslisten på pakningen: Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss). Oppdrettet i Norge, sier kommunikasjonssjef i Norgesgruppen Kine Søyland. Hun sier det meste av ørreten man får kjøpt i butikken er av denne arten.

– «Ørret» er en kjent betegnelse, og er den betegnelsen som har blitt brukt på ørret-produkter i alle år av hele bransjen, og vi er tydelige på hva produktet inneholder i ingredienslisten, sier hun. Nilsen sier han er opptatt av at fremmede arter ikke skal fortrenge og ødelegge Norges økologi, og at dette er grunnen til at han reagerer på at det ikke er tydeligere merket.

– Norske myndigheter er opptatt av å forhindre og stoppe fremmede arter, hvorfor tillates det da oppdrett av denne fremmede ørret art som rømmer ut fra oppdrettsanleggene? Forbruker må være klar over hva de spiser, mener han.

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