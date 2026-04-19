Regnslitasje på vindturbiner bekymrer: Dansk studie avdekker betydelig mikroplastutslipp

En dansk studie viser at regn bryter ned plastbelegget på vindturbiner raskere enn antatt, noe som fører til betydelige mikroplastutslipp. Problemet antas å være enda større i Norge på grunn av høyere nedbørsmengder.

En fersk dansk studie har kastet lys over en uventet og bekymringsfull konsekvens av vindkraftproduksjon: regn kan bryte ned beskyttende plastbelegg på vindturbiner i et alarmerende tempo. Forskning utført ved Aalborg Universitet, ledet av professor Jes Vollertsen, indikerer at dette belegget kan bli fullstendig gjennomhullet på under ett år, selv i et land med moderat nedbørsmengde som Danmark.

Dette funnet er spesielt relevant i en tid der Norge satser tungt på vindkraft, og mange turbiner er plassert i områder med svært nedbørrike forhold. Vindturbiner opererer med hastigheter som kan nå mellom 100 og 150 kilometer i timen. I slike hastigheter kan selv vanlige regndråper utøve betydelig kraft og føre til gradvis erosjon av turbinenes ytre overflater. Spesielt det ytre plastbelegget, som er ment å beskytte turbinbladene mot elementene, viser seg å være sårbart. Når dette belegget brytes ned, frigjøres små plastpartikler, kjent som mikroplast, som deretter spres ut i naturen. Professor Vollertsen uttrykker overraskelse over hvor raskt og omfattende skaden kan skje. "Jeg hadde ikke forestilt meg at regn kunne gjøre så stor skade. Møllene slås rett og slett i stykker", sier han. Studien peker på at rekkefølgen og intensiteten av regnskyllene spiller en avgjørende rolle for slitasjeprosessen. En kombinasjon av kraftige regnskyll etterfulgt av lengre perioder med lett regn synes å være spesielt skadelig. Dette skyldes sannsynligvis at den gjentatte eksponeringen for vann, kombinert med den mekaniske påvirkningen fra vind og rotasjon, akselererer nedbrytningen av materialet. Forskerne advarer om at situasjonen i Norge kan være enda mer alvorlig enn i Danmark. Med en årlig nedbørsmengde som er omtrent dobbelt så stor som i Danmark, og med en stor andel av vindkraftverkene lokalisert på Vestlandet og i Midt-Norge – regioner som er beryktet for sine rikelige nedbørsmengder – er potensialet for mikroplastutslipp betydelig. Denne utviklingen reiser viktige spørsmål om bærekraften i vindkraft, spesielt med tanke på miljøpåvirkningen mikroplast kan ha på økosystemer, både på land og i vann. Selv om vindkraft anerkjennes som en viktig kilde til fornybar energi, er det avgjørende å vurdere og adressere alle former for miljøpåvirkning, inkludert uventede utslipp som dette. Til tross for de alvorlige funnene i den danske studien, møtes problematikken med en viss skepsis fra enkelte aktører i den norske fornybarnæringen. Vegard Pettersen, bransjedirektør i Fornybar Norge, argumenterer for at mikroplastutslipp fra vindturbiner utgjør et relativt lite problem sammenlignet med andre kilder til mikroplastforurensning. Han fremhever at vindturbiner kun står for en brøkdel av den totale mikroplastmengden som slippes ut på fastlands-Norge årlig. Ifølge Pettersen utgjør vindturbiner rundt 280 kilo av de 19.000 tonnene mikroplast som slippes ut årlig i Norge. Dette tallet setter problemet i perspektiv, men det utelukker ikke at selv små utslipp kan ha en akkumulerende effekt over tid og over et stort antall vindturbiner. Debatten om mikroplast fra vindturbiner blir av Pettersen betegnet som en avsporing fra de mer presserende miljøutfordringene. Dette synspunktet antyder en uenighet om prioriteringer og omfanget av det faktiske problemet som den danske studien har identifisert. Mens det er riktig at menneskeskapte mikroplastkilder er mangfoldige, inkludert utslipp fra bildekk, tekstiler, og plastavfall, kan ikke konsekvensene av langvarig eksponering for vindturbiner i nedbørrike områder ignoreres. Miljøkonsekvensene av mikroplast er et forskningsfelt i stadig utvikling, og ny kunnskap som den fra Aalborg Universitet bør tas på alvor. Selv om den direkte strømproduksjonen fra vindturbinene kan fortsette uavbrutt, er det en etisk og miljømessig forpliktelse å minimere alle former for forurensning. Å overse eller bagatellisere potensielle problemer, selv om de fremstår som små i det store bildet, kan føre til langsiktige negative konsekvenser for både natur og folkehelse. Den norske fornybarnæringen står overfor utfordringen med å balansere behovet for grønn energi med ansvaret for å minimere miljøbelastningen. Åpenhet om forskningsresultater og en proaktiv tilnærming til problemidentifikasjon er derfor avgjørende for å opprettholde offentlig tillit og sikre en bærekraftig utvikling av fornybar energi i Norge. Det er viktig å fortsette forskningen på dette området for å få et fullstendig bilde av omfanget og konsekvensene av mikroplastutslipp fra vindturbiner, og for å utvikle effektive strategier for å redusere dem. Sammenligningen mellom den danske studien og norske forhold understreker behovet for en grundig risikovurdering og tilpasning av vindkraftteknologi til det lokale miljøet. Mens den danske studien fokuserer på en spesifikk type slitasje forårsaket av regn, er det sannsynlig at andre miljøfaktorer, som frost, vind og UV-stråling, også spiller en rolle i nedbrytningen av vindturbinmaterialer over tid. Den potensielle akkumuleringen av mikroplast i sensitive norske økosystemer, som kystområder og fjorder, krever nøye overvåking og forskning. Det er avgjørende at den norske fornybarnæringen ikke kun ser på kvantitative utslipp, men også på den kvalitative påvirkningen og de langsiktige økologiske effektene. For eksempel kan mikroplast inneholde eller absorbere skadelige kjemikalier, som deretter kan akkumuleres i næringskjeden, med uante konsekvenser for dyreliv og potensielt også for mennesker. Denne studien fungerer som en viktig påminnelse om at selv teknologier som markedsføres som miljøvennlige, kan ha uforutsette miljømessige utfordringer som må adresseres. Å erkjenne og håndtere disse utfordringene proaktivt er ikke bare en miljømessig nødvendighet, men også en strategisk klok beslutning for å sikre langsiktig aksept og suksess for vindkraft som en del av Norges energimiks. Det er gledelig at det er åpnet for kommentarfelt der brukerne kan diskutere saken videre ved hjelp av BankID, noe som indikerer et ønske om åpenhet og engasjement. En informert og konstruktiv debatt er essensielt for å navigere i komplekse miljøspørsmål og finne de beste løsningene for en bærekraftig fremtid





