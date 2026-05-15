Rein Alexander selger huset på Tjøme

Rein Alexander, en norsk artister, har solgt huset sitt på Tjøme. Huset har en sjøutsikt og en båtplass. Rein har bodd på Tjøme i flere år og har blitt en del av lokalmiljøet. Han har også markert seg i lokalsamfunnet med konserter og opptredener.

Oyene): – Vi har elsket å bo her, så det blir vemodig å flytte, men vi hadde jo i utgangspunktet ikke tenkt å bli her så lenge, sier Rein til Øyene.

For to år siden la paret huset ut for salg, fast bestemt på å virkeliggjøre sin italienske boligdrøm, men uten tellende resultat. Les også: Nytt hus: – Advarte meg mot å kjøpe Nylig la de eiendommen ut på markedet på nytt, etter at de for noen måneder siden bestemte seg for å skille lag. Rein og Marie flyttet til Tjøme i 2018 og har siden bodd på Randineborg med sine tvillingdøtre. Bildet er tatt i mars 2019.

Foto: Joakim Teveldal – Veldig fornøyd– Jeg var redd for at til salgs-skiltet skulle bli hengende i flere måneder, men heldigvis gikk salget unna på to dager, forteller Rein. Han vil ikke ut med hva salgssummen endte på, men prisantydningen var satt til 6,6 millioner kroner. – Vi var klar over at dette er en vanskelig tid å selge på, så vi var forberedt på å gå lavt, men det ble budkrig, og jeg er veldig fornøyd med utfallet.

De nye eierne får dessuten virkelig et drømmehus, sier Rein. Huset har et boareal på over 200 kvadratmeter, fire soverom, sjøutsikt og båtplass. Eiendommen kostet 5,3 millioner kroner da paret kjøpte i 2018. En tomt med marin leire og betydelige setninger, kan imidlertid ha påvirket prisen både da og nå.

Eiendomsmegler André Norrøne Volla i Aktiv har ikke besvart Øyenes telefonhenvendelser, men skriver i en SMS onsdag ettermiddag at han ikke har kommentarer til salget utover det som allerede er kommet fram i pressen. Eiendommen i Søndre Strandvei kan skilte med sjøutsikt og båtplass.

Foto: Fotograf Magik/Aktiv Eiendomsmegling – Kan ende hvor som helstDa Se og Hør denne uka brakte nyheten om bruddet mellom artisten og hans samboer, uttalte Rein Alexander at han kan tenke seg et småbruk i Innlandet, med nærhet til Gardermoen, siden han reiser mye, men han forteller til Øyene at det ikke er utenkelig at han blir på Tjøme for en periode. – Jeg skal uansett bo her sammen med barna fram til sommeren, før de flytter til Marie i Oslo.

I august er det overtakelse på huset. Så kan jeg ende hvor som helst. Det er faktisk kommet noen tips om husvære her på øya som er interessante. Hovedstaden er ikke aktuelt som bosted, selv om det å ha base i Oslo kan være positivt for karrieren.

– Oslo er en fantastisk by, som kan brukes til fulle, men jeg ønsker ikke å bo der. Det er for mye mas. Jeg vil ha et sted hvor jeg kan trekke meg tilbake, om det så er bare et rom eller to på et eller annet landlig sted – men fortrinnsvis ikke altfor langt unna en flyplass. Har bodd 28 stederRein har vært mye på flyttefot gjennom sitt 54-årige liv.

– Jeg har bodd 28 steder og aldri blitt tatt bedre imot noe sted enn på Tjøme. Det er også her jeg har bodd lengst, bortsett fra 12 år på Grünerløkka. – Hva har du likt spesielt godt ved Tjøme? – At her er jeg ikke først og fremst kjendis, men en del av lokalmiljøet på samme måte som alle andre.

Folk nikker og smiler og slår av en prat. Jeg har møtt og blitt kjent med så mange hyggelige, positive mennesker og kommer alltid kommer til å føle en tilhørighet til Tjøme. Rein har markert seg i lokalsamfunnet, og til sommeren holder han konsert i Tjøme kirke med blant annet italienske klassikere.

Foto: Ralf Haga – En slags avskjedskonsertArtisten har da også satt sine spor, med blant annet en rekke sangopptredener rundt på øya og i kommunen, i ulike sammenhenger, i både liten og større skala, inkludert konserter med stort publikum i øvre leir på Torås fort. Toråsspelet har han også medvirket i. I juli er det dessuten planlagt nok en konsert på hjemmebane. Rein og to musikere skal på miniturné i Vestfold, med Tjøme kirke som siste stoppested, etter Tønsberg domkirke.

– Konserten på Tjøme kan bli en slags avskjedskonsert her, men jeg er naturligvis ikke fremmed for å komme tilbake og gjøre noe for eksempel på Torås fort, selv om det ikke er planlagt konserter eller spel der i år, sier Rein. Les også: Vegard Harm selger huset – bygger luksusvilla Han forteller at han de siste årene har satt familien foran alt.

– Jeg har satt artistlivet litt på vent de åtte årene som er gått siden jentene ble født. Nå kommer jeg til å gjenoppta karrieren for fullt og ser fram til å uttrykke meg både som sanger og musiker, og kanskje gjennom kåserier og dikt. De fire konsertene i Kommandantens hage på Torås fort i 2023 og 2024 ble sett av mange. På de første to konsertene, i 2023, skal 1200 personer ha kjøpt billett.

Foto: Ralf Haga Feirer 17. mai sammenFørst skal imidlertid tvillingjentenes skoletid på Lindhøy skole rundes av, og ikke minst skal 17. mai feires på Tjøme. – Da kommer også Marie og moren hennes fra Oslo, slik at vi kan feire nasjonaldagen sammen. Vi er fortsatt bestevenner og ser fram til å ha en fin dag sammen med barna her på søndag





