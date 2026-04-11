Reitan faller tilbake, Hovland sliter, McIlroy beholder ledelsen i Major-turneringen

Debutanten Reitan hadde en tøff lørdag og falt nedover på leaderboarden, mens Hovland slet med å finne formen. Rory McIlroy beholder ledelsen, men konkurransen i toppen er tett.

Debutanten overgikk forventningene og lå på delt 7.-plass etter halvspilt turnering på den tøffe Augusta -banen i Georgia, men lørdag var det lite flyt over Reitan s spill. To birdier på de siste fem hullene betyr at han gikk runden på ett slag over par. Med det falt han til delt 21. plass. Jeg er ganske fornøyd med at jeg på en dag der det ikke sitter helt, bare én over par på Augusta . Og det var deilig å avslutte på en bra måte.

Håpet er å klatre litt på leaderboarden på søndag, sier Reitan til Viaplay. Viktor Hovland åpnet svakt med to tidlige bogeyer, men slo tilbake med birdier på hull 7, 8 og 12. Han er ett slag over par før siste runde. Hovland er på en delt 39. plass – fire slag dårligere enn Reitan. En kjedelig start, og etter det slår jeg ikke helt godt nok til å komme nære nok. Så da blir det mye kriging. Jeg gjør mye bra på de siste ni hullene, sier Hovland til Viaplay. Regjerende mester Rory McIlroy leder fortsatt årets første majorturnering. Nordiren er i elleve slag under par, men den store ledelsen han startet dagen med, seks slag ned til annenplassen, er borte. Nå er det jevnt i toppen, Cameron Young er likt med McIlroy, Sam Burns ett slag bak, Shane Lowry to bak. Og nettopp Lowry sto for lørdagens sterkeste prestasjon med hole-in-one på det sjette hullet. Turneringen, som er årets første major, er kjent for sin krevende layout og den historiske atmosfæren. Augusta National er en bane som krever presisjon og strategisk spill. Grønnene er notorisk vanskelige, og vinden kan spille en stor rolle i hvordan spillere presterer. Det er avgjørende å ha kontroll på lengde og retning på slagene, samt å kunne lese grønnene riktig. Reitans prestasjon, selv om han falt litt ned på leaderboarden, er fortsatt imponerende for en debutant. Å klare å holde seg under par på Augusta er en bragd i seg selv. For Hovland, som er en mer erfaren spiller i slike turneringer, er det nok en skuffelse å ikke være høyere oppe. Han er kjent for sitt solide spill og evne til å kjempe seg tilbake, så det er ingen tvil om at han vil forsøke å avslutte turneringen sterkt. McIlroys situasjon er også interessant. Han startet dagen med en solid ledelse, men har sett den krympe betydelig. Det viser hvor krevende denne banen kan være, og at ingenting er avgjort før siste putt er slått. Konkurransen i toppen er nå tett, og det vil bli spennende å følge avslutningen på turneringen. Vil McIlroy klare å holde unna, eller vil en av de andre utfordrerne stige frem og ta seieren? Lørdagens spill har tydelig vist at presset på Augusta kan være enormt, og at marginene er små. En dårlig start kan koste dyrt, mens en god avslutning kan gi håp og momentum. Med tanke på de krevende forholdene og de mange store navnene som kjemper om seieren, ser det ut til å bli en dramatisk og uforutsigbar avslutning på turneringen. Det er ingen tvil om at publikum vil være på tå hev, og at spenningen vil være til å ta og føle på helt til siste hull. For Reitan handler det om å fortsette å lære og utvikle seg. Å spille i en major som debutant er en uvurderlig erfaring, og han vil uten tvil ta med seg mange verdifulle lærdommer fra denne turneringen. Hovland, på sin side, vil være ute etter å vise sitt beste spill og klatre på leaderboarden. Han har kapasiteten til å gjøre det, og han vil garantert gi alt han har for å avslutte turneringen på en positiv måte. For McIlroy er det en mulighet til å vise sin klasse og bevise at han er en verdig mester. Han har erfaringen og ferdighetene som trengs for å vinne, men han må spille sitt beste for å klare det. Konkurransen er hard, men han har vist tidligere at han kan håndtere presset. Lowrys hole-in-one var definitivt lørdagens høydepunkt. Det er et sjeldent og spektakulært øyeblikk som vil bli husket lenge. Det er slike øyeblikk som gjør golf så spennende og uforutsigbart. Med så mange dyktige spillere som kjemper om seieren, og med den krevende banen som en faktor, er det klart at turneringen vil fortsette å by på drama og spenning helt til siste slutt. Spillerne må være mentalt sterke, taktisk kloke, og teknisk dyktige for å ha en sjanse til å vinne. Publikum kan forvente en fantastisk avslutning på turneringen. Det er viktig å følge med på utviklingen i toppen, og se hvordan spillerne takler presset og utfordringene som Augusta byr på





