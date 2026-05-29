Reitan-familien kjøper et av verdens mest eksklusive privatfly

Familien Reitan har kjøpt et Gulfstream G500, et av verdens mest eksklusive og avanserte privatfly. Nyprisen på flytypen ligger på mellom 45 og 50 millioner dollar, noe som tilsvarer godt over 450 millioner kroner med dagens kurs.

Skiller seg fra Kiwi-eierne Nettavisen har bedt Reitan-familien bekrefte hva de faktisk har betalt for flyet. Familien viser til årsrapporten, men der fremgår ikke kjøpesummen. Med investeringen i privatfly markerer Reitan-familien også en tydelig forskjell fra sine største konkurrenter i dagligvarebransjen – Johannson-familien, som kontrollerer Kiwi gjennom Norgesgruppen. På spørsmål om de vurderer privatfly, er svaret slik: – Nei, og det er heller ingen planer om det, sier Johan Johannson via konsernets kommunikasjonsdirektør.

Denne uken landet flyet på Værnes i Trondheim. Gulfstream G500 regnes som toppsjiktet innen privat luftfart og brukes av milliardærer, toppledere og statsledere verden over. Flyet er kjent for lang rekkevidde, høy fart og en svært luksuriøs kabin. Med en rekkevidde på nærmere 10.000 kilometer kan flyet ta seg direkte fra Norge til store deler av USA eller Midtøsten uten mellomlanding.

Samtidig er det blant de raskeste privatflyene på markedet. Kabinen kan tilpasses etter behov og har plass til mellom 10 og 19 passasjerer. Flere modeller leveres med egne møterom, soveplasser og loungeområder. Reitan-familiens bruk av privatfly har vært omtalt flere ganger tidligere – blant annet gjennom Nettavisens avsløringer de siste årene.

I flere saker har Nettavisen kartlagt flybevegelsene til familiens privatfly og vist hvordan flyene gjentatte ganger har blitt brukt på turer til blant annet Malaga og Marbella i Spania, der familien har ferieeiendommer. Privatflybruken har ført til kritikk fra både miljøbevegelsen og politikere, særlig fordi Rema 1000 samtidig profilerer seg på bærekraft og folkelighet. Privatflybruken har også blitt omtalt i forbindelse med golfspilleren Kristoffer Reitan, som kan få glede av familiens nye luksusfly.

I USA er privatfly nærmest standard blant de største golfprofilene. Flyet til Reitan kan avvike noe fra dette, men det er altså en Gulfstreamer Reitan har skaffet seg





