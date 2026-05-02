Reitan kjemper i toppen i Miami – Formel 1-seier til Norris og norsk deltakelse i Premier League

Kristoffer Reitan ligger på tredjeplass i PGA-turneringen i Miami. Lando Norris vant Formel 1-sprintløpet, mens det var blandede resultater for norske spillere i Premier League. Ada Hegerberg og Lyon er klare for Champions League-finale.

Golfproff Kristoffer Reitan fortsetter å levere imponerende resultater i PGA -turneringen i Miami , og befinner seg nå på en sterk tredjeplass. Etter å ha fullført halvparten av den tredje runden i Florida, ligger nordmannen totalt ni slag under par.

Lørdagens første ni hull ble spilt på tre slag under par, noe som viser hans solide form. Amerikaneren Cameron Young leder turneringen suverent med 14 slag under par, mens Matt McCarty ligger ett slag foran Reitan. Begge disse spillerne har imidlertid fortsatt deler av lørdagens runde igjen å fullføre. Det er en stor mulighet for at denne turneringen vil gi Reitan hans beste individuelle resultat på PGA-touren så langt.

Tidligere har han oppnådd en tiendeplass i en turnering i Texas i februar, og nylig sikret han seg en andreplass i en parturnering sammen med Kristoffer Ventura i New Orleans. En høy plassering i Miami vil ikke bare være en prestisje, men også svært lønnsom for Reitan, da vinneren mottar en premiesjekk på hele 3,6 millioner dollar, tilsvarende 33,4 millioner kroner etter dagens valutakurs.

I Formel 1 forsvarte Lando Norris sin ledelse fra pole position og vant lørdagens sprintløp i Miami, foran sin lagkamerat Oscar Piastri. Mercedes-talentet Kimi Antonelli startet sprinten fra andre startspor, men møtte utfordringer og endte på fjerdeplass, mens George Russell ble nummer fem. Mercedes-teamet har hatt en sterk start på sesongen, og Antonelli leder fører-VM foran Russell. Ferrari-duoen Leclerc og Hamilton følger deretter, foran Norris og Piastri.

I Premier League scoret Igor Thiago fra straffemerket, og reduserte avstanden til Erling Braut Haaland i kampen om toppscorertittelen da Brentford slo nedrykkstruede West Ham med 3-0. West Ham hadde muligheten til å skape et større forsprang til Tottenham i nedrykksstriden, men tapte på hjemmebane. Resultatet gir Tottenham muligheten til å klatre vekk fra nedrykksplass med seier borte mot Aston Villa. Kampen var preget av selvmål og annullerte mål, og Brentford viste seg som et sterkt lag.

Manchester United nærmer seg en plass i neste sesongs Champions League etter at Brighton tapte 3-1 for Newcastle. Dette gjør at Brighton ikke lenger kan ta igjen Manchester United på tabellen. Bournemouth er også langt bak med tolv poeng og dårligere målforskjell. Wolverhampton har allerede rykket ned og klarte ikke å slå Sunderland, til tross for å ha spilt med én mann mindre i mer enn en omgang.

I Arsenal-Fulham kampen er Martin Ødegaard ute av troppen, mens Sander Berge er syk og ikke spiller for Fulham. Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad Engens Lyon er klare for Champions League-finalen etter å ha slått Frida Maanums Arsenal 3-1. Disse resultatene viser en bredde av sportsbegivenheter og prestasjoner fra norske og internasjonale utøvere





