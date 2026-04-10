Reitan med blandet start i Masters: Kjemper for å klare cuten

Kristoffer Reitan opplevde en varierende første runde i Masters-turneringen. Etter en lovende start falt han nedover resultatlisten, og endte på en delt 21. plass. Viktor Hovland slet med puttene, og fikk en dårligere start. Begge norske spillere må kjempe for å klare «cuten» og fortsette i helgens spill.

Hør på saken. Kristoffer Reitan opplevde en berg-og-dalbane på Augusta National Golf Club i Georgia. Han startet glimrende på de første hullene, og fikk det virkelig til å svinge på det grønne gresset. Desverre holdt ikke formen hele veien, og 28-åringen falt nedover resultatlisten. Reitan fullførte sin første runde, og endte på en delt 21. plass. Mange spillere var fremdeles i aksjon på banen. – Svingen føltes helt horribel ut i dag, fortalte Reitan til Viaplay.

Han lå lenge helt i toppen av leaderboardet på den første runden, med en delt andreplass som sin beste plassering. Til tross for de vanskelige forholdene, klarte han å holde hodet kaldt. – Jeg er ekstremt fornøyd over meg selv og at det ender på par, fortsetter 28-åringen. Fredag er det klart for et forsøk på å klare «cuten», som er avgjørende for å kunne spille i helgens finalerunder. I årets Masters-turnering deltar totalt 91 spillere. Etter «cuten» på fredag, vil kun de 50 beste få fortsette å konkurrere. Reitan var blant de første som slo ut på åpningsdagen i årets første majorturnering. Han startet sin første runde like før klokken 15:00 norsk tid. Masters-turneringen er hans første av denne typen, og det kan ha påvirket ham noe i starten. – Det har vært en drøm siden jeg var liten, sier han. – Utslagsnerver er vanlig, men mest med tanke på svingen, som føltes helt horribel ut i dag, fortsetter debutanten. Reitan måtte tåle en bogey på det fjerde hullet. Han var på par halvveis etter å ha respondert med en birdie på hull åtte. Han imponerte også med flere lange parputter, som reddet ham fra ytterligere bogeyer. Reitan spilte fantastisk på hull 12 og 13, med en birdie og en eagle. Deretter ble det par på hull 14 – før det dessverre raknet med bogey og dobbel bogey på hull 15 og 16. På de to siste hullene hentet han seg litt inn igjen og endte på par. Det blir spennende å følge Reitans innsats videre i turneringen.\Viktor Hovland fikk en tøff start på sin runde. Han måtte slite med puttingen på hull tre, og endte med en dobbeltbogey. Problemene fortsatte for Hovland på de påfølgende hullene. Da Hovland fullførte sin første runde, lå han på en delt 54. plass, noe som betyr at han også må kjempe for å klare «cuten». Amerikanske Sam Burns og Rory McIlroy ledet an etter den første runden – begge med fem slag under par. Masters-turneringen startet på torsdag og varer frem til søndag. Torsdag og fredag spilles det to runder, men etter fredagens runde blir det et «kutt» – hvor bare de 50 beste spillerne får fortsette å spille i helgen. Både for Reitan og Hovland blir det svært viktig å klare «cuten» for å ha en reell sjanse til å kjempe om en topplassering i turneringen. Konkurransen er hard, og bare de beste vil gå videre til de avgjørende rundene. Det er med stor forventning at golfverdenen følger med på utviklingen i denne prestisjetunge turneringen. Hvem som til slutt vil stå igjen som vinner, gjenstår å se, men spenningen er definitivt til stede





