Reitan og Hovland i PGA-mesterskapet: Kampen om seieren

Viktor Hovland og Thomas Reitan kjempet om seieren i PGA-mesterskapet. Hovland endte fire slag over par på første dag, mens Reitan endte tre slag over par etter to dager. Hovland ble slått ut av turneringen, men Reitan ligger på en delt 59.-plass.

De gikk begge runden to slag over par. Reitan vant sist uke en stor turnering i North Carolina . Han ble med det den andre nordmannen etter Hovland til å vinne på PGA-touren.

Seieren ga over 30 millioner kroner i premie. Så langt har han ikke vært i nærheten av det samme storspillet i helgens turnering på Aronimink-banen i Newtown Square. Det ble to birdie, fire bogeyer og resten av hullene på par. Sammenlagt ligger han tre slag over par etter to dager.

Les også Slakter Liverpool-stjernen Lå utsatt tilLenge lå den såkalte cuten akkurat der, og dermed sto Reitan i fare for å ikke få spille de siste dagene. Til slutt endte cuten på fem slag over par. Reitan ligger på en delt 59. -plass.

Viktor Hovland har slitt med å få toppresultater denne sesongen. Han endte fire slag over par på første dag og måtte virkelig heve seg for å få spille videre i turneringen. Viktor Hovland er slått ut av PGA-mesterskapet. Foto: Matt Slocum / AP / NTB På hull to havnet Hovland i trøbbel og måtte i utgangspunktet kjempe hardt for par, men fra bunkeren tryllet nordmannen fram et kjempeslag som gikk i koppen for birdie.

– Det er det dummeste jeg har sett. Å sette den der, finnes ikke. Jeg trodde han var helt sjanseløs, sa Viaplay-kommentator Joakim Mikkelsen. Les også Slakter svensk VM-låt Nedover på listenUnderveis i runden ble det noen lyspunkt for Hovland, men flere bogeyer sendte ham nedover på listen.

På hull ti hadde han en putt for birdie, men trengte tre slag for å komme i koppen for bogey. – Dette er vondt å se på, sa Mikkelsen. Med seks slag over par sammenlagt på to dager var det over og ut for Hovland – i turneringen der han ble nummer to i 2023 og nummer tre året etter. (©NTB





