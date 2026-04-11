Reitan og Hovland kjemper i Augusta, McIlroy leder fortsatt

Debutanter og stjerner kjemper om seieren på Augusta-banen. Reitan faller nedover etter en vanskelig dag, mens Hovland kjemper for å komme tilbake. McIlroy leder, men konkurransen er tett i toppen.

Debutanten overgikk forventningene og lå på delt 7.-plass etter halvspilt turnering på den tøffe Augusta -banen i Georgia, men lørdag var det lite flyt over Reitan s spill. To birdier på de siste fem hullene betyr at han gikk runden på ett slag over par. Med det falt han til delt 21. plass. Jeg er ganske fornøyd med at jeg på en dag der det ikke sitter helt, bare én over par på Augusta . Og det var deilig å avslutte på en bra måte.

Håpet er å klatre litt på leaderboarden på søndag, sier Reitan til Viaplay. Viktor Hovland åpnet svakt med to tidlige bogeyer, men slo tilbake med birdier på hull 7, 8 og 12. Han er ett slag over par før siste runde. Hovland er på en delt 39. plass – fire slag dårligere enn Reitan. En kjedelig start, og etter det slår jeg ikke helt godt nok til å komme nære nok. Så da blir det mye kriging. Jeg gjør mye bra på de siste ni hullene, sier Hovland til Viaplay. Regjerende mester Rory McIlroy leder fortsatt årets første majorturnering. Nordiren er i elleve slag under par, men den store ledelsen han startet dagen med, seks slag ned til annenplassen, er borte. Nå er det jevnt i toppen, Cameron Young er likt med McIlroy, Sam Burns ett slag bak, Shane Lowry to bak. Og nettopp Lowry sto for lørdagens sterkeste prestasjon med hole-in-one på det sjette hullet. \Turneringen, som spilles på den legendariske Augusta National Golf Club, har bydd på dramatiske vendinger og overraskende resultater. Reitan, som debuterte i en major-turnering, viste lovende takter de første dagene, men slet med å finne rytmen lørdag. Hans prestasjon, til tross for en liten tilbakegang, viser likevel potensialet han har i en slik konkurranse. Hovland, på sin side, slet også med å finne sitt beste spill tidlig i runden, men klarte å kjempe seg tilbake og avsluttet dagen relativt sterkt. Hans evne til å komme tilbake etter en dårlig start er et godt tegn foran den avgjørende runden. McIlroy, som hadde en komfortabel ledelse i starten, opplevde en tettere kamp i toppen. Hans prestasjoner gjennom hele turneringen har vært solide, men han må nå kjempe hardt for å sikre seieren. Konkurransen er nå utrolig tett, og med flere toppspillere innenfor rekkevidde, vil søndagens runde bli svært spennende. Spesielt imponerende er Lowry's hole-in-one, som bidro til å sette et ekstra krydder på lørdagens spill. De dramatiske endringene i leaderboardet viser at alt kan skje i golf, og at selv den minste feil kan koste dyrt. Forventningene er høye til søndagens finale, og golfentusiaster verden over ser frem til en spennende avslutning på turneringen.\Søndagens runde vil avgjøre hvem som stikker av med seieren i årets første major-turnering. Med tettere konkurranse i toppen, forventes det en intens kamp mellom McIlroy, Young, Burns og Lowry. Hovland og Reitan vil også være ute etter å klatre på leaderboardet og vise hva de er gode for. Avgjørelsen vil ligge i den mentale styrken og evnen til å prestere under press. Spillerne må være i stand til å håndtere de utfordrende forholdene på Augusta-banen og gjøre de rette valgene. Fans og eksperter forventer en dag fylt med spenning, drama og fantastisk golf. Det vil bli interessant å se hvordan Reitan håndterer presset og om han kan klatre oppover på listen. Hovland, med sin erfaring fra tidligere turneringer, vil også være en spiller å regne med. McIlroys evne til å prestere under press vil være avgjørende for om han klarer å beholde sin posisjon. Uansett hvem som vinner, vil turneringen bli husket for sine dramatiske vendinger og de uforglemmelige prestasjonene som ble levert på Augusta-banen. Lørdagens spill var preget av både oppturer og nedturer, men viktigst av alt var at det var stor spenning helt til siste slutt. Spillerne må nå mobilisere alt de har av krefter og konsentrasjon for å sikre en god plassering





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Reitan raknet etter storspill i Masters-turneringen: – Svingen føltes helt horribel utBåde Viktor Hovland (28) Kristoffer Reitan (28) havnet et stykke bak teten etter sin første runde av Masters-turneringen Augusta National.

Read more »

Reitan raknet etter storspill i Masters-turneringen: – Svingen føltes helt horribel utBåde Viktor Hovland (28) Kristoffer Reitan (28) havnet et stykke bak teten etter sin første runde av Masters-turneringen Augusta National.

Read more »

Reitan raknet etter storspill i Masters-turneringen: – Svingen føltes helt horribel utBåde Viktor Hovland (28) Kristoffer Reitan (28) havnet et stykke bak teten etter sin første runde av Masters-turneringen Augusta National.

Read more »

Reitan raknet etter storspill i Masters-turneringen: – Svingen føltes helt horribel utBåde Viktor Hovland (28) Kristoffer Reitan (28) havnet et stykke bak teten etter sin første runde av Masters-turneringen Augusta National.

Read more »

Reitan raknet etter storspill i Masters-turneringen: – Svingen føltes helt horribel utBåde Viktor Hovland (28) Kristoffer Reitan (28) havnet et stykke bak teten etter sin første runde av Masters-turneringen Augusta National.

Read more »

Reitan raknet etter storspill i Masters-turneringen: – Svingen føltes helt horribel utBåde Viktor Hovland (28) Kristoffer Reitan (28) havnet et stykke bak teten etter sin første runde av Masters-turneringen Augusta National.

Read more »