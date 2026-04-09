Reitans Berg-og-Dal-Bane-Runde i US Masters: Fra Glans til Grus

Viktor Hovland slet med en tøff start, mens Reitan viste glimt av storhet, men dyre feil kostet dyrt på Augusta National.

Reitan slet innledningsvis på sin første runde i US Masters, men med eagle på 13. hull spilte han seg rett opp i tetsjiktet. Han var tre slag under par og oppe på delt 2.-plass, men raste tilbake til par da han slo i vannet både på 15. og 16. hull, som endte med bogey og dobbeltbogey. 28-åringen var blant de første som slo ut på åpningsdagen i årets første majorturnering, og med tre slag under par etter 13 hull var han på delt 2.-plass og bare ett slag bak lederen.

Reitan måtte tåle en bogey på 4. hull og var på par halvveis etter å ha slått tilbake med birdie på 8. hull. Han imponerte også med flere lange parputter som sparte ham for ytterligere bogeyer. På 12. hull kom han seg under par med en ny birdie, og på det neste hullet leverte han strålende spill fra utslag til innspill og eagleputt fra nesten ti meter. På 15. hull startet nedturen. Han måtte droppe etter å ha slått i vannet og fikk en bogey. På neste hull førte et nytt slag i vannet til en sur dobbeltbogey. Med par på de to siste hullene signerte han for en 72-runde. Mens Reitan tidvis imponerte, fikk Viktor Hovland fått en tøff start. Han måtte putte tre ganger fra kort hold på 3. hull og endte med dobbeltbogey. Etter bogey på det neste hullet var han tre slag over par, og det er han fortsatt etter ti spilte hull.\Sam Burns fra USA er i foreløpig ledelse på Augusta National-banen. Han er fem slag under par etter 15 spilte hull. Reitans start i årets US Masters var en berg-og-dal-bane. Han viste glimt av storhet, spesielt med den imponerende eaglen på hull 13, men kostbare feil på hull 15 og 16 ødela mye av fremgangen. Hans evne til å komme tilbake med birdies etter tidlige bogeyer var imponerende, og hans lange parputter demonstrerte et sterkt mentalt spill. Imidlertid var ustabiliteten på slutten av runden et tydelig tegn på at han fortsatt har noe å jobbe med for å kunne hevde seg i toppen av en major-turnering. Fokuset vil nå være på å stabilisere spillet og unngå de dyre feilene som kostet ham dyrt i åpningsrunden.\Viktor Hovland, på sin side, fikk en vanskelig start på turneringen. Hans dobbeltbogey på hull 3, etterfulgt av en bogey på hull 4, satte tonen for en frustrerende dag. Selv om han hadde ti hull igjen å spille da denne rapporten ble skrevet, var det klart at han måtte forbedre puttingen og unngå unødvendige slag for å komme tilbake i kampen. Hovlands prestasjon var i skarp kontrast til Reitans, og understreket de utfordringene som golfspillere står overfor i slike høyt profilerte turneringer. Samtidig som Reitan kjempet om å etablere seg i teten, viste Burns fra USA sin dominans på Augusta National-banen, og etablerte seg som leder med en imponerende score. Dette skapte en interessant dynamikk, hvor det norske golfmiljøet fulgte spent med på både opp- og nedturer, med håp om at begge nordmennene kunne finne formen og kjempe om en topplassering i de kommende rundene





