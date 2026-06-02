Rekdal og Solbakken uenige om Norges VM-sjanser

En debatt mellom Kjetil Rekdal og Ståle Solbakken om hvorvidt Norge bør forvente kvartfinale i VM. Rekdal mener det er et minimum, mens Solbakken kaller det tullprat. Artikkelen ser på Norges prestasjoner og utfordringer.

Norge er klare for kvartfinale i VM? Det mener Kjetil Rekdal er et minimumskrav, mens landslagssjef Ståle Solbakken avfeier det som tullprat. De to mest markante stemmene i norsk fotball er sjelden enige, og denne gangen er intet unntak.

Etter en solid 1. omgang mot et svensk lag med flere reserver, tok Rekdal til orde for at Norge må nå minst kvartfinale i det kommende verdensmesterskapet. Solbakken var raskt ute med å dempe forventningene, og kalte utspillet for urealistisk. Hvem har egentlig rett? For å forstå diskusjonen må vi se på Norges utvikling de siste årene.

Under Solbakkens ledelse har laget hatt en imponerende seiersrekke, men motstanden har stort sett vært svak. Israel, for eksempel, er rangert som nummer 77 på FIFA-rankingen, noe som gjør dem til et av de svakeste lagene i VM. Norge har kun slått én topp 10-nasjon under Solbakken, og det var Italia - et Italia som ikke engang kvalifiserte seg til VM. Samtidig har Norge rå spillere som Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, noe som skaper store forventninger.

Men erfaring fra mesterskap mangler, og laget har ikke spilt i et VM på over 30 år. I en cupturnering som VM er tilfeldigheter en stor faktor. Selv om Norge skulle gå videre fra gruppen, kan de møte stormakter som Spania, Brasil eller Frankrike i neste runde. Å forvente at de skal slå slike lag i en enkelt kamp er kanskje å ta munnen for full.

Solbakken har rett i at det er viktig å ikke legge press på spillerne, men heller la dem utvikle seg i fred. Rekdal, derimot, har en annen rolle som TV-ekspert og kan tillate seg å sette listen høyere. Uansett er det spennende tider for norsk fotball, og uansett hvor langt laget går, har de allerede vist en imponerende fremgang. Veien videre vil vise om Rekdals optimisme eller Solbakkens realisme er mest treffende





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