Rekdal spøker med gigantsum for stjerneskuddet Lonebu

Aalesund-trener Kjetil Rekdal spøker med en prislapp på 300 millioner kroner for stjerneskuddet Lonebu, mens Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen roser ungguttens ferdigheter før cupsemifinalen.

Kjetil Rekdal er kjent for sin frittalende stil og sine kontante utspill i mediene, men når det kommer til Aalesund -spissen Lonebus fremtid, velger han å være mer gåtefull – helt til han ikke lenger klarer å holde tilbake et smil. Diskusjonen om ungguttens verdi har skutt fart etter en imponerende sesongstart, der 20-åringen har markert seg som en av de mest spennende angrepsspillerne i norsk fotball.

Mens overgangsryktene svirrer, er fokuset i Aalesund-leiren for øyeblikket rettet mot den kommende og skjebnesvangre semifinalen i cupen mot Brann, en kamp som kan bli definerende for klubbens sesong. Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen har ved flere anledninger latt seg begeistre av det han har sett av Lonebu på banen. Knutsen trekker spesielt frem spissens evne til å holde på ballen i krevende situasjoner, samt hans tekniske ferdigheter når han utfordrer motstanderens forsvar. Selv når forsvarsspillerne prøver å tvinge ham innover, viser 20-åringen en eksepsjonell evne til å frigjøre høyrefoten for å avslutte. Knutsen understreker at Glimt har god oversikt over talenter i norsk fotball, men avkrefter samtidig at det foreligger konkrete bud eller en aktiv jakt på spissen akkurat nå. Til tross for Knutsens diplomatisk vinklede kommentarer, forstår de fleste i fotballmiljøet at spillere med slike ferdigheter før eller siden vil bli solgt til større klubber, noe som er en naturlig del av næringskjeden i moderne toppfotball. Selve overgangssummen er imidlertid et tema som skaper mye debatt og spekulasjon. Da Kjetil Rekdal ble konfrontert med spørsmålet om hva Aalesund faktisk vil kreve for å slippe sin største juvel, tok han en pause før han serverte et svar som etterlot liten tvil om at han setter stor pris på spilleren. Med et glimt i øyet og sin sedvanlige lune latter, fastslo Rekdal at prislappen må opp i 300 millioner kroner hvis noen skal få ham til å sette navnetrekket sitt på en overgangskontrakt. Selv om tallet naturligvis er ment som en spøk for å understreke spillerens viktighet for laget, reflekterer det også den urokkelige troen Rekdal har på Lonebus potensial. Spilleren selv virker upåvirket av prislappen og spekulasjonene, og er i stedet fullt konsentrert om å levere varene mot Brann i morgen. For Aalesund er semifinalen en unik mulighet til å vise frem sine kvaliteter på den største scenen, og Lonebus form foran mål blir avgjørende for om laget skal kunne ta seg hele veien til cupfinalen på Ullevaal





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Frifunnet for ett drap – får likevel 21 års forvaringKjetil Melbye Mathisen anker lagmannsrettens dom.

Read more »

21 års forvaring i ankesak etter drap i PorsgrunnKjetil Melbye Mathisen ble i tingretten dømt til 21 års forvaring for to drap. I ankesaken frifinnes han for det ene drapet, men straffen er den samme.

Read more »

Oslo kommune skremmer og raner sårbare eldreKommunen dobler nå husleien i sine omsorgsboliger, med det resultat at beboerne sitter igjen med småpenger til helt grunnleggende tjenester. Den varsl...

Read more »

«Helvetesuka»-deltakere: Én av dem har 25 millioner i formueSkattelistene for 2024 avslører store kontraster blant deltakerne i Viaplay-programmet «Helvetesuka», med John Arne Riise på topp i inntekt og Olaf Tufte med imponerende formue.

Read more »

Noah Holm i dyp selvkritikk etter Vikings avgjørende scoringBrann-spiss Noah Holm tar selvkritikk etter tabben mot Viking og retter nå alt fokus mot den viktige cupsemifinalen mot Aalesund.

Read more »

Sluttspilltap for Minnesota Wild – Zucca ute med skadeMats Zuccarello var ute med en skade i overkroppen og kunne ikke gjøre noe med at Minnesota Wild tapte 2-4 for Dallas Stars i NHL-sluttspillet.

Read more »