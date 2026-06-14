Politiet og brannvesenet har vært opptatt med flere ulike hendelser i Vestlandet i løpet av helgen, fra skuddområder og slagsmål til trafikkulykker og redningsoperasjoner.

Politiet melder om en rekke hendelser i Vest politidistrikt over helgen. På Glesvær i Øygarden kom det melding om flere høye lyd som ble oppfattet som skudd.

Politiet var til stede med flere enheter og hadde snart kontakt med en person som innrømte å ha utført øvelsesskudd. Denne personen erkjenner at han burde ha varslet politiet på forhånd og lover å gjøre det ved en senere anledning. I Bjørnafjorden ble politiet påkalt etter melding om at en mann var slått ned, men ved ankomst var stedet allerede lyst og rolig uten noen som trengte hjelp.

Et lignendeScenario utspilte seg ved MO-senteret på Gyldenpris søndag ettermiddag der politiet kom til stedet etter melding om slagsmål, men fant alt tyst og intakt. Brannvesenet måtte rykke ut for å redde to personer som satt fast på en fjellhylle. Ifølge brannvesenets Børre Brekkvassmo var de ikke skadet og befunnet seg i en trygg situasjon med fint vær, men de hadde kommet i en utsatt posisjon og turde ikke klatre ned selv.

Politiet oppgir at de har hatt kontakt med begge og at de uttrykker seg fornærmet over situasjonen og vurderer å anmelde noen. På Kleppestø søndag ettermiddag meldte politiet om et slagsmål klokken 14.54 hvor en person skal ha revet av et registreringsskilt til en tilfeldig bil under bensinfylling. I Øvsttun ble en person pågripet i forbindelse med to stjålne biler og beslaglagt gods, og det har vært flere meldinger om skadeverk og innbruddsforsøk det siste døgnet.

Brann og politi rykket ut til Laksevåg søndag morgen der det var et branntilløp i en leilighet, sannsynligvis utløst av matlaging. Det er ikke rapportert om personskader, men det har muligens også vært et innbruddsforsøk. Et annet tilfelle av støy og slagsmål ble meldt fra en privat adresse der høye lyd fra en fotballkamp kan ha ført til en uoverensstemmelse.

Lørdag kveld klocken 20.42 kom politiet til en dagligvarebutikk på Straume etter slagsmål mellom seks personer hvor to hadde stjålet varer og ble konfrontert av tre ansatte og en kunde. På Godvik ble en bussjåfør utsatt for trusler, bussen ble skadet, men sjåføren ble uskadet. Utelukkende Kondomeriet ved Xhibition ble en mann i 40-årene pågrepet for mistanke om tyveri og for å ha forsøkt å slå en vekter.

På Zachen i sentrum ble en mann i 30-årene bortvist fordi han var for full og hadde vært aggressiv mot vekterne, og han må holde seg unna sentrum til søndag morgen. I et annet trafikkhendelse traff en bil flere andre biler og en lyktestolpe uten at det var personskader eller mistanke om rus; førerkortet ble beslaglagt. En ung mann i 20-årene ble innlagt på sykehus etter å ha blitt sparket i ansiktet flere ganger.

En kraftig strømnedbrudd rammet 283 kunder i Samnanger lørdag morgen. Politiets operasjonsleder Jan Børge Misje opplyser at politiet har vært i kontakt med begge berørte som er uskadet, men føler seg fornærmet og vurderer å anmelde hendelsen





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