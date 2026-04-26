Rekordmange besøkte Slottet i 2025 – Kongehuset med underskudd

Nesten 50.000 billetter ble solgt til omvisninger på Slottet i 2025, men økte driftskostnader førte til et samlet underskudd for kongehuset.

Hvert år åpner dørene til det norske kongehuset for publikum, og inviterer til unike guidede omvisninger i Slottet – kongeparets hjem og arbeidsplass for hele kongefamilien.

Denne tradisjonen har de siste årene blitt stadig mer populær, og billettene til sommerens omvisninger rives bort. I 2025 ble det solgt imponerende 49.986 billetter, noe som bekrefter den store interessen for å få et innblikk i kongefamiliens verden. Omvisningene gir et sjeldent møte med Slottets representasjonsrom, og ruten varierer fra år til år for å gi en ny og spennende opplevelse.

Kong Harald og dronning Sonja tilbringer deler av sommeren på sine private sommersteder, Mågerø og Bygdøy kongsgård, mens Slottet står åpent for besøkende fra slutten av juni til midten av august. De økonomiske tallene for 2025 viser en positiv utvikling i inntektene fra billettsalg til Slottet, Dronning Sonja KunstStall og Oscarshall. Samlet økte inntektene med over 1,5 millioner kroner, og nådde et nivå på 12,8 millioner kroner – en betydelig økning fra 11,4 millioner kroner i 2024.

Dette skyldes i stor grad den høye etterspørselen etter omvisninger og arrangementer på de tre kongelige stedene. Samtidig har driftskostnadene økt, noe som har bidratt til et samlet årsresultat på minus 1,9 millioner kroner, mot et overskudd på 1,7 millioner kroner i 2024. Hoffets kommunikasjonssjef, Guri Ofstad Varpe, forklarer at økte utgifter i 2025 skyldes nødvendige oppjusteringer i publikumsområdene for å forbedre logistikken og publikumsflyten.

Disse investeringene er finansiert av tidligere avsatte midler, og egenkapitalen føres i sin helhet tilbake til «Åpent Slott» for å videreutvikle kulturformidlingen og tilbudet til publikum. Til tross for underskuddet i årsregnskapet, understreker kongehuset at billettsalget er en viktig inntektskilde som brukes til å dekke lønnskostnader for de ansatte som guider gjestene rundt på de kongelige eiendommene. I tillegg til Slottet, trekker Dronning Sonja KunstStall med sin kafé og museumsbutikk, samt Oscarshall, et stort antall besøkende.

Totalt registrerte kongehuset over 100.000 besøkende i 2025, fordelt på omvisninger, utstillinger og arrangementer. Dette viser at kongehuset spiller en viktig rolle i norsk kulturliv og turisme, og at «Åpent Slott» er en populær og vellykket ordning. Kongehuset fortsetter å investere i å forbedre opplevelsen for besøkende, og sikrer dermed at Slottet og de andre kongelige eiendommene forblir attraktive destinasjoner for både nordmenn og turister.

Den stabile tilstrømningen av besøkende etter pandemien, med rundt 50.000 årlige gjester på Slottet, bekrefter den vedvarende interessen for kongefamilien og deres hjem





