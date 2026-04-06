Rekordmange internasjonale studentar vel Noreg

Noreg opplever ein massiv auke i talet på internasjonale studentar, som vert tiltrekte av landets natur, friluftsliv og tryggleik. NTNU er den mest populære destinasjonen.

Rekordmange internasjonale studentar valde Noreg som studiestad i fjor, med heile 11 619 nye studentar. Desse studentane, tiltrekte av norsk natur, friluftsliv og det høge nivået av tryggleik i landet, representerer ein signifikant auke i forhold til tidlegare år. Hovudårsakene til den aukande populariteten er samansette, men det er tydeleg at Noreg si attraktive natur og det trygge samfunnet spelar ein viktig rolle.

For mange av desse studentane er det nettopp moglegheita til å oppleva den storslåtte norske naturen, delta i friluftsliv og føla seg trygge i eit stabilt samfunn som lokkar. Mange av utvekslingsstudentane kjem frå Europa, delvis grunna Erasmus+-stipend og den fordelaktige ordninga med gratis utdanning for EU/EØS-studentar. Denne kombinasjonen gjer Noreg til eit svært attraktivt val for studentar frå heile verda, og understrekar Noregs posisjon som ein leiande aktør innan høgare utdanning.\Uro i verda, med auka geopolitisk spenning og usikkerheit, bidreg også til å gjera Noreg meir attraktivt som ein fredeleg og trygg studiestad. Studentar søkjer i aukande grad etter stader der dei kan føla seg trygge og ha moglegheit til å fokusera på studia sine utan å vera utsette for eksterne truslar. NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) er den mest populære destinasjonen for internasjonale studentar i Noreg, og tiltrekker seg studentar frå ei rekkje ulike nasjonalitetar. Men også andre universitet og høgskular, som dei i Sogndal, opplever ein auke i talet på internasjonale studentar. Denne auka etterspurnaden krev tilpassingar frå norske utdanningsinstitusjonar, som må sørga for å tilby tilrettelagte studietilbod og eit inkluderande studiemiljø for å ta imot desse studentane.\Utvekslingsstudentar beskriv ofte livet i Noreg som rolegare og mindre stressande enn i heimlanda sine. Moglegheita til å gå til fots overalt og nyta naturen rett utanfor døra er noko av det som gjer Noreg så attraktivt. Friluftsliv og naturopplevingar står sentralt i mange studentars oppleving av Noreg. For mange er det ei stor oppleving å oppleva dei norske fjella, fjorda og skogane. Eit eksempel er Jesper Dijksma frå Nederland, som seier at han har moglegheita til å vera omringa av naturen heile tida. Iris de Jong, også frå Nederland, valte til og med å bli verande i Noreg etter avslutta studie, nettopp på grunn av kjærleiken til naturen og folka i Sogndal. Maja Solvang, som tidlegare har jobba som internasjonal studentassistent, fortel at mange internasjonale studentar har eit sterkt bilete av nordmenn som går på langrenn med kvikk lunsj i lomma. Direktør i Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) peikar på at studentane søkjer seg til norsk natur og god kvalitet på utdanninga, i tillegg til tryggleiken i landet. Denne kombinasjonen gjer Noreg til ein attraktiv stad for utdanning og livskvalitet





