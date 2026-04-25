Rekordmange påmeldte til Sentrumsløpet – Johaug sikter mot ny pers

Årets Sentrumsløp i Oslo har satt ny rekord i antall deltakere. Therese Johaug er blant favorittene og har satt seg et ambisiøst mål om å løpe under 33 minutter.
Lørdag ettermiddag inviterer Oslo til nok en løpefest, et sikkert vårtegn for hovedstaden. Sentrumsløpet arrangeres for 45. gang, og årets utgave har satt ny rekord i antall påmeldte, med flere kjente fjes på startstreken.
Begge distansene, 10 kilometer og 5 kilometer, er svært populære, og totalt har over 20.000 løpere meldt seg på. 10-kilometeren er fullbooket. Du kan følge Sentrumsløpet direkte på Direktesport og Nettavisen fra klokken 15.05. Therese Johaug (37) er en av favorittene til å vinne kvinneklassen. Langrennsstjernen har satt seg et ambisiøst mål for løpet, og vil konkurrere mot flere sterke motstandere.
I podkasten «Gukild & Johaug» uttrykte hun et ønske om å løpe under 33 minutter. Etter en rask sjekk av fjorårets resultater, minnes hun at Heidi Weng vant med 33.29. Dette har inspirert Johaug til å sette enda høyere mål, og makkeren Emil Gukild antyder at hun planlegger å slå Weng. Johaug innrømmer at hun og trenerne, Jann Post og Sindre Buraas, har lagt en strategi for å oppnå en sluttid på 33.00.
Hun understreker viktigheten av å unngå skader og ikke henge etter Weng i starten av løpet, spesielt opp Slottsparken. Johaug forventer at Weng vil åpne løpet i et høyt tempo. Johaug har nylig annonsert at hun satser hardt mot København Halvmaraton i september, med et mål om å fullføre på én time og ti minutter. Dette ville gitt henne en 12.
-plass i fjorårets løp. Hun har tidligere vist sterke resultater på 10.000 meter, da hun vant NM på Hamar stadion i 2019 med tiden 32.20,87. Etter en pause for å føde to barn, har hun gjort et imponerende comeback i langrenn, med fire VM-gull i 2021 og tre OL-gull i 2022.
I tillegg til Johaug og Weng, vil også Emil Gukild, Guri Melby (Venstre-leder), Kasper Kvello, Even Sjamel, Vita Mashadi, Wanda Mashadi, Stian Blipp, Stian Thorbjørnsen, Rasmus Wold og Rikke Sundby delta i løpet. Sondre Sundby var opprinnelig påmeldt, men måtte trekke seg på grunn av en skade. Ingrid Kristiansens rekordtid fra 1984 på 31.25 står fortsatt som den beste tiden i kvinneklassen. Sentrumsløpet har blitt arrangert årlig siden 1981, med unntak av 2020 (avlyst) og 2021 (flyttet til august)
Rekordmange søkere til høyere utdanning – stor interesse for lærer- og sykepleierstudierOver 150 000 personer har søkt om studieplass via Samordna opptak i år, en økning fra i fjor. Særlig populære er lærer- og sykepleierutdanninger, samt maritime studier ved Høgskulen i Volda.
Read more »
Avbildet utenfor Slottet: NRK bekrefter ny sesongTherese Johaug og Kasper Kvello er tilsynelatende deltakere i neste sesong av «Helt Ramme Sporter».
Read more »
Sommer i sør, snø i nordOslo opplevde årets første sommerdag med over 20 grader, mens Nord-Norge forbereder seg på snøfall. Været varierer kraftig over landet.
Read more »
Johaug og Gukild i løpeduell – og ærlig kritikkTherese Johaug og Emil Gukild møtes i Sentrumsløpet og Johaug sparer ikke på kritikken av Gukilds løpeteknikk. De to avslører også ulik tilnærming til bruk av pulsklokke.
Read more »
Årets bjørkepollensesong har startet: – Den blir kraftig!Bygartner Eirik Espeland trosser allergien for jobben, mens ekspert varsler en kraftig bjørkepollensesong påvirket av klimaendringer.
Read more »
