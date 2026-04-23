Rekordmange søkere til høyere utdanning – ingeniørfag øker, men krever bedre realfagskompetanse

Søkerstallene til universiteter og høyskoler viser en kraftig økning, med nesten 9000 flere søkere enn i fjor. Helsefag er fortsatt mest populært, men ingeniørfag opplever økt interesse, spesielt automatisering og robotikk. Samtidig understrekes behovet for å styrke realfagskompetansen i Norge.

Søkerstall ene til høyere utdanning viser en betydelig økning, med nesten 9000 flere søkere enn i fjor. Ruvim Zuravljov (19) er et eksempel på en student som har gjort store anstrengelser for å nå sine mål.

Han pendlet fire timer daglig i flere år for å ta de nødvendige fagene for å studere elektroingeniørfag ved OsloMet. Han har alltid hatt en klar visjon om sin fremtidige karriere, og pendlingen var en investering han var villig til å gjøre. Mens helsefag fortsatt dominerer med over 36.000 søkere, ser OsloMet en økende interesse for ingeniørfag, spesielt automatisering og robotikk, som har opplevd en økning på nesten 30 prosent.

Likevel sliter de med å finne nok kvalifiserte søkere, noe som understreker behovet for å styrke realfagskompetansen i Norge for å opprettholde landets konkurransekraft. Rettsvitenskap og Norges handelshøyskole er også populære valg blant søkerne. Økningen i søkertall til høyere utdanning er et positivt signal, men det avslører også utfordringer. Selv om interessen for ingeniørfag øker, mangler mange søkere den nødvendige bakgrunnen i matematikk og fysikk.

OsloMet tilbyr derfor forkurs og tretermin-ordninger for å hjelpe søkere med å fylle disse kunnskapshullene, og disse ordningene opplever en økning på over 10 prosent. Ruvim Zuravljovs historie illustrerer viktigheten av å investere i utdanning, selv om det krever betydelige ofre. Han brukte pendlingstiden effektivt til å studere, og var aldri i tvil om at det var verdt innsatsen.

Han beskriver hvordan han tok buss og tog til Årnes videregående skole for å ta de fagene han trengte, og brukte to timer på hver vei. Foreldrene var bekymret for den lange pendlingen, men Ruvim beviste at han kunne håndtere utfordringen. I tillegg til ingeniørfag, ser man også en økning i søkingen til lærerutdanninger, med nesten 7800 søkere som har dette som sitt førstevalg. Dette er et viktig signal, da det er et stort behov for kvalifiserte lærere i Norge.

Helsefag fortsetter å være det største utdanningsområdet, men søkingen til sykepleierutdanningene har stabilisert seg etter en kraftig økning i fjor. Prorektor Silje Fekjær ved OsloMet understreker at de har mange studieplasser innen ingeniørfag, men at utfordringen ligger i å finne kvalifiserte søkere. Hun påpeker at det er avgjørende å ha sterke realfagkunnskaper for å lykkes i ingeniørstudier. Norge må derfor satse på å forbedre realfagundervisningen og øke interessen for disse fagene blant unge elever.

Den økende nervøsiteten mange elever opplever i forbindelse med matematikk er en bekymringsfull trend som må adresseres





