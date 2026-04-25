Rekordpris for hus ved Vesletjern etter intens budrunde

Et hus ved Vesletjern på Fjellhamar ble solgt for 12,35 millioner kroner etter 17 bud, en økning på 5,55 millioner kroner fra opprinnelig prisantydning. Eiendommen på 2,8 mål har omfattende oppgraderinger og tiltrukket interesse fra kjøpere utenfor området. Salget skjedde på kun 14 dager, langt kortere enn landsgjennomsnittet.

Et hus langs Vesletjern på Fjellhamar ble nylig solgt for en rekordpris, etter en intens budrunde som resulterte i en prisøkning på 5,55 millioner kroner på bare åtte år.

Eiendommen, som opprinnelig hadde en prisantydning på 9,9 millioner kroner, ble til slutt solgt for 12,35 millioner kroner etter 17 bud. Eiendomsmegler Silje Hegre fra Aktiv Lørenskog forklarer at den unike beliggenheten ved Vesletjern og den omfattende oppgraderingen av både boligen og uteområdet var avgjørende for den høye interessen. Eiendommen strekker seg over 2,8 mål og inkluderer blant annet et oppgradert kjøkken, to bad, to drivhus, en badestamp, lekestativ, lekestue og en brygge til sjøen.

Selv om bryggen ikke er søkt om, ble risikoen og eventuelle kostnader overført til kjøperen. Selgerne ønsket ikke å kommentere salget, men Hegre opplyser at mange potensielle kjøpere, selv fra andre områder, ble tiltrukket av eiendommen. Det tok kun 14 dager å selge boligen, langt kortere enn landsgjennomsnittet på 57 dager for mars.

Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, sier at avviket mellom prisantydning og salgssum er uvanlig stort sammenlignet med gjennomsnittet for Romerike, hvor boliger vanligvis selges for 0,2 prosent under prisantydning. Han forklarer at verdifastsetting av spesielle boliger er utfordrende, da den avhenger av sammenligninger med tidligere salg. Lauridsen diskuterer også om Norge kanskje burde gå over til å bruke prisintervaller i stedet for eksakte priser ved verdifastsetting.

Han beskriver dagens boligmarked som noe tregt, selv om salgsvolumet fortsatt er solid. Boligprisene steg med 0,4 prosent på landsbasis i mars, og prisveksten så langt i 2026 er på 4,5 prosent. Til tross for prisvekst, er det fortsatt et kjøpers marked, hvor kjøperne ikke føler press med å kjøpe. Lauridsen sier at det tidligere var mer vanlig at boliger ble solgt for over prisantydning, spesielt under pandemien, men at store avvik er mer jevnt fordelt over tid.

Han understreker at det er viktig å ikke lure kjøpere, og at markedet varierer avhengig av hvor unike boligene er





