Rekordstort fall i OECD-landenes bistand: Bekymring for konsekvensene

Den offisielle bistanden fra OECD-landene falt med 23 prosent i 2025, det største fallet noensinne. Utviklingsminister Åsmund Aukrust uttrykker sterk bekymring over konsekvensene for mennesker verden over, og varsler om behov for ny utviklingspolitikk.

Bistanden fra OECD -land har opplevd et dramatisk fall i fjor, med en nedgang på hele 23 prosent. Dette er det største fallet som er registrert noensinne, og vekker bekymring blant utviklingsministre og eksperter. De ferske tallene fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling ( OECD ) viser at den offisielle bistanden (ODA) falt med 23,1 prosent i 2025.

Utviklingsminister Åsmund Aukrust (Ap) uttrykker sterk bekymring over utviklingen og advarer om de alvorlige konsekvensene for mennesker verden over. Den samlede bistanden fra landene i OECDs utviklingskomité endte på 174,3 milliarder dollar i 2025. Dette representerer en betydelig nedgang, og fører til bekymring for fremtiden til internasjonale utviklingsprosjekter. \De enorme kuttene i bistanden får direkte konsekvenser for mennesker verden over, og det er frykt for at mange liv allerede har gått tapt som følge av nedskjæringene. Kampen for menneskerettigheter og arbeidet mot klimaendringer vil miste kraft med så store kutt. Åsmund Aukrust understreker at dette er dypt bekymringsfullt for de som har aller minst i verden. Hovedårsaken til nedgangen er særlig USAs store bistandskutt, som sto for hele 75,1 prosent av den samlede nedgangen. USA reduserte sin ODA med 56,9 prosent. Tyskland har for første gang blitt den største giveren i absolutte tall, og ga 29,1 milliarder dollar, like over USAs bidrag på 29 milliarder. Humanitær bistand opplevde også et betydelig fall, med en nedgang på 35,8 prosent. OECD anslår at ODA vil fortsette å falle, med ytterligere 5,8 prosent i 2026, og at nivået i 2028 vil ligge 6,6 prosent under 2025-nivået. \Utviklingsminister Aukrust har satt i gang prosjekt Vendepunkt for å utarbeide ny utviklingspolitikk som er tilpasset det nye landskapet. Målet er å finne de beste måtene å bruke norske bistandskroner og politisk kapital for å bidra til en bedre verden. Norge skiller seg ut som det eneste landet som gir over 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) til bistand, med 1,03 prosent. Norge ga i 2025 58,9 milliarder kroner i offisiell bistand. Bare Norge, Danmark, Luxembourg og Sverige nådde FNs minstemål på 0,7 prosent av BNI til bistand. Aukrust uttrykker stolthet over Norges høye bistandsnivå, men er samtidig svært bekymret over utviklingen. Han beskriver situasjonen som en av de mest alvorlige for internasjonalt utviklingssamarbeid i moderne tid, og understreker behovet for rask handling og reformvilje for å hegne om samarbeid og solidaritet i en utfordrende tid





