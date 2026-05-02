Rekordtidlig sesongstart for Lians Caravan og fritid

Hege Lian i Lians Caravan og fritid på Bardufoss jubler over en rekordtidlig sesongstart i april, over halvannen måned tidligere enn normalt. Den tidlige våren i Troms har ført til en eksplosiv økning i etterspørselen etter campingutstyr og tjenester.

Etter påsken opplevde bedriften en enorm pågang, da mange oppdaget at de kunne bruke sine bobiler med sommerdekk på veiene. Dette har resultert i betydelig økt trafikk i både butikken og verkstedet, og bedriften har nådd samme nivå som campingdestinasjonene i Sør-Norge, og til og med tatt dem igjen. Omsetningen på verkstedet doblet seg i mars sammenlignet med tidligere år, noe som har ført til ansettelsen av tre nye mekanikere og en ny selger for å håndtere den økte belastningen.

Hege Lian forventer en ny campingbølge i 2026, og tror at flere vil velge Norgesferie fremfor utenlandsreiser på grunn av høye flypriser og en urolig verden. Bedriften opplevde en opptur i 2025 med en omsetning på 248 millioner kroner og et positivt driftsresultat på 5,6 millioner kroner, etter et vanskelig år i 2024 hvor de gikk med underskudd på 3,7 millioner kroner.

For å snu trenden ble det tatt grep for å redusere kostnadene, blant annet ved å ikke erstatte ansatte som sluttet eller gikk av med pensjon. Lian roser sine ansatte for deres innsats og dedikasjon i å snu situasjonen. Selv om det var utfordrende å ikke erstatte ansatte, ble det funnet en forståelse for at slike tiltak var nødvendige for å sikre bedriftens fremtid. Bedriften har klart å opprettholde et godt arbeidsmiljø og unngått å kutte ned på ansattgoder.

Utsiktene for 2026 ser svært lovende ut, med flere ferdigskrevne kontrakter enn på samme tid i fjor. Lians Caravan og fritid har et godt rykte i markedet, og tiltrekker seg kunder fra hele landet, inkludert Trøndelag. Dette skyldes bedriftens pålitelighet, fagkunnskap og evne til å levere det de lover. Hege Lian fremhever viktigheten av å beholde kompetente medarbeidere og fokusere utelukkende på campingbransjen for å opprettholde høy kvalitet.

Hun uttrykker optimisme for fremtiden og gleder seg over de travle dagene og de fire nye ansatte som har kommet til bedriften, som i fjor hadde 41 årsverk. Bedriften har vist en imponerende evne til å tilpasse seg markedsendringer og snu en negativ trend til positiv vekst





