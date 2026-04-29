Rekordvarme og massive skogbranner: Ny rapport viser klimakrisens alvor i Europa

En ny rapport fra ECMWF og WMO avslører at hetebølgen i Norden i fjor sommer var den lengste som noen gang er registrert. Samtidig satte skogbranner og issmelting nye rekorder, noe som understreker klimakrisens alvorlige konsekvenser for Europa og Arktis.

Hetebølgen i deler av Norge, Sverige og Finland i fjor sommer var den lengste som noen gang er registrert, fastslår ny rapport om Europas klima.

Nesten hele kontinentet hadde temperaturer over gjennomsnittet i fjor, og noen av de voldsomste utslagene var i Norden i juli. I Frosta i Trøndelag ble det målt 34,9 grader, påpeker forfatterne av rapporten om tilstanden til Europas klima i 2025. På samme tid var Norskehavet rammet av det forskerne kaller en marin hetebølge. Samlet sett var snittemperaturen i overflaten av europeiske havområder i fjor den høyeste som noen gang er registrert.

Massive skogbranner. Hetebølger og tørke øker risikoen for skogbrann. Klimautslippene fra europeiske skogbranner var i fjor de høyeste siden registreringene begynte – og nye brannutslippsrekorder ble satt i Spania, Storbritannia, Kypros, Nederland og Tyskland. Områdene som brant, var til sammen på over én million hektar.

Også det var ny rekord. Med stigende temperaturer og omfattende skogbranner og tørke er bevisene utvetydige: Klimaendringene er ikke en fremtidig trussel, men virkeligheten her og nå, sier Samantha Burgess ved den europeiske meteorologiske organisasjonen ECMWF. ECMWF har ansvaret for klimaovervåkningstjenesten til EUs Copernicus-program. Den nye rapporten er laget av ECMWF og Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).

Hete-episenter i Stor-Elvdal. Den nordiske hetebølgen i juli rammet regionen som av forskerne kalles «sub-arktisk Fennoskandia». Det vil si Norge, Sverige og Finland nord for den 60. breddegrad – som i Norge går rett nord for Oslo. Hetebølgen varte i 21 dager, noe som var ny rekord for denne regionen, ifølge rapporten.

Tidligere har Meteorologisk institutt meldt at Stor-Elvdal i Østerdalen hadde 15 dager på rad med temperaturer over 27 grader. Basert på deres definisjon var dette den lengste hetebølgen som noen gang er registrert i Norge. I den nye rapporten påpekes at gradestokken steg over 30 grader flere steder nord for polarsirkelen. I Storforshei i Nordland, som ligger nærmest rett på polarsirkelen, var det mer enn 30 grader i tolv dager på rad, meldte NRK i fjor sommer.

Kraftige utslag. Mens Nordland fikk sydenvarme, fortsatte Europas isbreer å krympe. På Island var massetapet fra breene det nest største som noen gang er registrert. På Grønland forsvant 139 milliarder tonn is, ifølge den nye rapporten.

Smeltingen her bidrar til at havnivået langsomt stiger over hele verden. Rapporten viser at klimaendringer får kraftige utslag i Norden og Arktis. Når hetebølger blir hyppigere og mer ekstreme, presses naturen her langt over sine tålegrenser. Et varmere hav og tørrere landskap svekker også norsk beredskap og matsikkerhet fra fiskeri og jordbruk, sier generalsekretær Karoline Andaur i miljøorganisasjonen WWF i en kommentar.

Dyre- og plantearter både på land og i havet påvirkes av oppvarmingen. Mange arter rammes også av tap av leveområder og nye nedbørsmønstre





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Klimaendringer Hetebølge Skogbranner Arktis Europa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Her bygges enormt flytbatteri som skal stabilisere strømnettet i EuropaSveitsiske Flexbase bygger et flytbatteri på 2,1 GWh, det største i verden ifølge selskapet. Mastodontbatteriet skal lagre energi fra sol- og vindkraft.

Read more »

Her bygges enormt flytbatteri som skal stabilisere strømnettet i EuropaSveitsiske Flexbase bygger et flytbatteri på 2,1 GWh, det største i verden ifølge selskapet. Mastodontbatteriet skal lagre energi fra sol- og vindkraft.

Read more »

Her bygges enormt flytbatteri som skal stabilisere strømnettet i EuropaSveitsiske Flexbase bygger et flytbatteri på 2,1 GWh, det største i verden ifølge selskapet. Mastodontbatteriet skal lagre energi fra sol- og vindkraft.

Read more »

Her bygges enormt flytbatteri som skal stabilisere strømnettet i EuropaSveitsiske Flexbase bygger et flytbatteri på 2,1 GWh, det største i verden ifølge selskapet. Mastodontbatteriet skal lagre energi fra sol- og vindkraft.

Read more »

Her bygges enormt flytbatteri som skal stabilisere strømnettet i EuropaSveitsiske Flexbase bygger et flytbatteri på 2,1 GWh, det største i verden ifølge selskapet. Mastodontbatteriet skal lagre energi fra sol- og vindkraft.

Read more »

Rekordvarme og fuktighet truer USA-landslagets VM-kamperEn kraftig marine hetebølge breder seg over Stillehavet og kan føre til ekstreme temperaturer og fuktighet på USAs vestkyst, hvor Norge potensielt kan spille sluttspillskamper. Klimaforskere advarer om økt risiko for stormer og skogbranner, spesielt om natta.

Read more »